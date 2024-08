柚希礼音の25周年コンサート『REON JACK5』と、imperfect株式会社がコラボレーション。特別なコーヒーサブスクリプションコースを販売する。

imperfect株式会社は、生活者自身が世界の食と農を取り巻く社会課題への取組みに参加できる『Do well by doing good.』(=いいことをして世界と社会をよくしていこう)活動を展開。商品を購入することで、“環境”、“教育”、“平等”をテーマにしたプロジェクトに参加できる。この度コラボレーションした特別コースでは、ブレンドコーヒーが6回届く中に、配合はもちろん、ブレンド名にもこだわった柚希礼音考案の特別ブレンドコーヒーを3回分入れて届ける。

さらに、初月には柚希礼音アクリルスタンドも付いてくるほか、月替わりの音声コンテンツの配信や、手書きメッセージとサインがデザインされたパッケージのチョコなどの特典も用意。

また、8月9日より東京/大阪でスタートする『REON JACK5』の会場では、来場前に申し込んだ方へ『会場限定特典ポストカード』を配布予定。予約受注期間は本日8月1日から8月31日の1カ月間で、商品のお届けは10月より開始予定となっている。

<柚希礼音 コメント>

imperfectさんが、私のコンサート『REON JACK5』とコラボレーションしてくださることになりました。1日の始まりに、そしてリラックスするときには必ずコーヒー片手に過ごす程、コーヒーが大好きな私。私が美味しいと思うオリジナルブレンドコーヒーをこだわって作らせていただきました。そしてこのコーヒーを飲むことで世界の誰かの力になれる。美味しく飲んで 少し人の役にも立てて なんて素晴らしい取り組みをされているんだと、心がふわっと柔らかくなる素敵な経験をさせていただきました。皆様も、是非味わって頂けたら嬉しいです。

(文=リアルサウンド編集部)