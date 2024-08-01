Çú¾ÐÌäÂê½Ð±é¤Î£¸¡¦£²£³¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¥·¥·¥¬¥·¥é¡¢¤¨¤Ó¤·¤ã¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡á£µ£¹¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡á£µ£¹¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê£¸·î£²£³Æü¡á»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥·¥¬¥·¥é¡×¡ÊÉÍÃæ±Ñ¾»¡á£´£°¡¢ÏÆÅÄ¡á£´£²¡Ë¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥·¥¬¥·¥é¤ÏÌ¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡£²£°£²£³¡×¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆËÜÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤À¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¥Ï¥²¤òÉð´ï¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¥È¥ê¥ª¡Ö¤¨¤Ó¤·¤ã¡×¤¬½é»²Àï¡£¡Ö¥À¥¦£¹£°£°£°£°¡×¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤¥·¥í¡¼¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¡Ö£Â£Ï£Ï£Í£Å£Ò¡õ¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤â¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤¬£²¤«·î¤Ë£±²ó¡¢¿·¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤¬Â¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ç±Ç²è´Û¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é´Ý£±£µÇ¯¤Ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤ä¥²¥¹¥È¿Ø¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë£³¹æ¼¼¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ê¥¤¥È¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£