「スト6」と「刃牙」コラボ再びッッ！ 愚地独歩のさんちんエモート登場なりきりアバター衣装などファン必見のアイテム続々
【「刃牙」シリーズ×「ストリートファイター6」コラボ】
配信期間：8月16日16時～9月25日15時59分
(C)板垣恵介(秋田書店)1992
配信期間：8月16日16時～9月25日15時59分
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、マンガ「刃牙」シリーズとのコラボを8月16日16時から9月25日15時59分にかけて実施する。
週刊少年チャンピオンにて新シリーズ「刃牙らへん」が連載中のマンガ「刃牙」と「ストリートファイター6」のコラボが再び実施される。
今回は新たなスタンプに加え、愚地独歩になりきれるアバター衣装や、さんちん（三戦）エモートなどが登場。期間中にゲーム内のコラボニュースにアクセスすることでアイテムを受け取ることができる。
□「刃牙」シリーズ×「ストリートファイター6」コラボ特設サイト
アバター衣装（独歩の道着）
エモート：計2種類
スタンプ：計12種類
(C)板垣恵介(秋田書店)1992
(C)Keisuke Itagaki(AKITASHOTEN)1992
(C)CAPCOM