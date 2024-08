LUCY、8月14日に5thミニアルバム「FROM․」でカムバック決定！

LUCYが青い鳥になってカムバックする。彼らは本日(1日)、公式SNSを通じて5thミニアルバム「FROM.」のシグネチャーロゴフィルムとカバーイメージを順に公開し、カムバックを知らせた。ロゴフィルムを通じてアルバム名とカムバック日が初めて公開された中、青空を背景に4羽の青い鳥が登場し、目を引いた。カバーイメージには、青い鳥の上に花びらが舞うシーンが追加され、一編の童話のような雰囲気を与える。

LUCYのカムバックは3月に発売されたデジタルシングル「The knight who can't die and the silk cradle」以来、約5ヶ月ぶりだ。彼らはこれまで持ち前の爽やかなエネルギーが込められた音楽と恍惚としたバンドで青春を代弁し、慰めを伝えてきた。特に、チョ・ウォンサンをはじめ、LUCYの全てのアルバムにメンバーたちが直接参加してきただけに、今回の「FROM.」ではどんな魅力を見せるのだろうか、関心が高まっている。最近、初のワールドツアー「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER」を開催し、感性的な音楽で多くのグローバルファンを魅了したLUCY。彼らは、14日の午後6時、5thミニアルバム「FROM.」を発売する。その後、24日〜25日にソウル、31日に東京で初のワールドツアーのアンコールコンサートを開催する。