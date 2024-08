【独占動画】元世界ランカー！？EBiDAN「ゲーム大好き」トーク

EBiDANのレギュラー番組「DAN!DAN!EBiDAN!」(毎週木曜深夜1時)。第2シーズンを記念して、「テレ東プラス」では、番組+αでEBiDANの魅力に迫る企画「EBiDANシャッフルトーク」を公開!「DAN!DAN!EBiDAN!」は、スターダストプロモーションに所属するアーティスト集団EBiDAN(超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、さくらしめじ、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel)総勢62名が集結。メンバーの得意ジャンルを発掘、それぞれの個性を発揮できる企画や、グループの垣根を超えての企画など、ここでしか見られない企画が目白押しです。

今夜の「ダンエビ」は?

趣味や得意ジャンルが同じメンバーや、気になる組み合わせなどの動画インタビューをお届けする「EBiDANシャッフルトーク」。第5回は「ゲーム大好き」。超特急のリョウガさん、M!LKの吉田仁人さん、山中柔太朗さんが登場!今夜の「DAN!DAN!EBiDAN!」は、「NORI!NORI!リズムゲーム王」。人気アプリゲーム「SUPERSTAR EBiDAN」で対決し、EBiDANリズムゲーム王を決定! 予選3ブロックを行い、各予選通過者で決勝戦、優勝者には豪華特典あり。一方、予選敗退グループには、激臭、激辛、激苦の罰ゲーム!?予選Aブロックは、シューヤさん(超特急) vs SEIYAさん(BUDDiiS) vs 高桑真之さん(Lienel)がEBiDANの楽曲「前略、道の上より」で対決。ゲームの最初の難所、イントロの「SOiYA」連呼の長押し部分では、シューヤさんが曲に合わせて「SOiYA!」の掛け声を。すると、隣のSEIYAさんにも「SOiYA!」が伝染、後ろで見守るEBiDANメンバーたちも「SOiYA!」の掛け声で盛り上がります。さらに、超特急は歌い&踊りはじめ…!? ゲーム対決とともに、後ろで見守るEBiDANメンバーたちにも注目!予選Bブロックは、志村玲於さん(SUPER★DRAGON) vs郄田彪我さん(さくらしめじ) vs中村旺太郎さん(ICEx)がEBiDANの楽曲「Stage of the Universe」で対決。ゲーム開始早々、魅せる中村さんに、メンバーから「旺ちゃんイイ!」「かっこいいよ!」と歓声が。顔と手の忙しさが連動する郄田さんには「集中して!」と注意の声が飛びます。相方の田中雅功さん(さくらしめじ)も懸念した通り、ノリノリの郄田さんはとんでもない行動を!? さらに志村さん、中村さんまで…!? ノリノリの3人が迎えた衝撃の結末とは!?予選Cブロックは、山中柔太朗さん(M!LK) vs HAYATOさん(ONE N’ ONLY) vs武藤潤さん(原因は自分にある。)が、SUPER★DRAGONの楽曲「Untouchable MAX」で対決。ゲーム好きでも知られる山中さんの余裕のプレイに「さすが!」の声。一方、武藤さんのプレイスタイルにはメンバーからツッコミが。そしてHAYATOさんはゲームそっちのけで…!? スタジオも熱狂した対決の行方は!?誰が決勝に勝ち進むのか!? 決勝戦ではメンバー拍手喝采のスゴ技連発! スーパープレイ&EBiDANノリノリの勝負の行方は、今夜放送の「DAN!DAN!EBiDAN!」(毎週木曜深夜1時)でチェック!「DAN!DAN!EBiDAN!」最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中!