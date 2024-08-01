BUCK-TICK、三夜連続で貴重なライヴアーカイブを配信
BUCK-TICKが、ライヴ映像作品『バクチク現象-2023-』を8月21日(水)に発売することを記念して、8月10日(土)、11日(日)、12日(月)の20時から3夜連続で、過去の貴重なライヴ映像作品をライヴ配信する＜3DAYS SUMMER NIGHT LIVE STREAMING＞を開催する。
LIVE Blu-ray&DVD『バクチク現象-2023-』は、＜バクチク現象-2023-＞と銘打ち2023年12月29日に行った日本武道館公演を完全収録。ライヴ本編全21曲はもちろん、各メンバーのコメントもすべて収録。映像は、新たに編集を施し、放送や配信とは異なるオリジナルバージョンとなる。
LIVE STREAMING情報
2024年8月10日(土)、11日(日)、12日(月) ※3夜連続
毎20時より配信（アーカイブは行いません）
YouTube[BUCK-TICK公式チャンネル]：https://www.youtube.com/c/BUCKTICK_official
リリース情報
2024年8月21日（水）発売
Blu-ray完全生産限定盤（2BD+PHOTOBOOK）VIZL-2346 /￥13,200 (税込)
DVD完全生産限定盤（2DVD+PHOTOBOOK）VIZL-2347 /￥12,100 (税込)
Blu-ray通常盤（BD）VIXL-459 /￥7,700 (税込)
DVD通常盤（DVD）VIBL-1145 /￥6,600 (税込)
＜収録曲＞
SE. THEME OF B-T
01. 疾風のブレードランナー
02. 独壇場Beauty -R.I.P.-
03. Go-Go B-T TRAIN
04. GUSTAVE
05. FUTURE SONG -未来が通る-
06. Boogie Woogie
07. 愛しのロック・スター
08. さくら
09. Lullaby-III
10. ROMANCE
SE. ツクヨミ
11. Django!!! -眩惑のジャンゴ-
12. 太陽とイカロス
SE. -BIRTHDAY-
13. Memento mori
14. 夢魔 -The Nightmare
15. DIABOLO
16. STEPPERS -PARADE-
17. ユリイカ
18. LOVE ME
19. COSMOS
20. 名も無きわたし
21. New World
SE. THEME OF B-T
[完全生産限定盤特典(Blu-ray/DVD共通)]
全64Pフォトブック付属
スペシャルパッケージ仕様
マルチアングル映像収録「夢魔 -The Nightmare」「New World」
LEDビジョン映像収録「GUSTAVE」「愛しのロック・スター」「夢魔 -The Nightmare」「LOVE ME」
リハーサル映像収録「LOVE ME」
特典情報
対象店舗・チェーンにて、Blu-ray&DVD『バクチク現象-2023-』（VIZL-2346, 2347, VIXL-459, VIBL-1145）をご予約・ご購入いただいた方に、先着でオリジナル・キーホルダーをプレゼント
ご予約・ご購入はこちら
Blu-ray完全生産限定盤（2BD+PHOTOBOOK）
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2346.html
DVD完全生産限定盤（2DVD+PHOTOBOOK）
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2347.html
Blu-ray通常盤（BD）
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-459.html
DVD通常盤（DVD）
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1145.html
ライブ・イベント情報
日本武道館
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：\11,000(税込)
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
公演特設サイト
https://buck-tick.com/feature/specialsite_b-t_2024
関連リンク