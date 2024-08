「魂ウェブ商店」にて、「S.H.MonsterArts SUKO & MOTHRA (2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE」の予約がスタートした。

「ゴジラ×コング 新たなる帝国」より、「SUKO」と「MOTHRA (2024)」がセットになってS.H.MonsterArtsに登場!





【SUKO】

劇中資料をもとに完全新規造形で立体化。全高約70mmのサイズに可動機構を内蔵。「SUKO」に相応しいポージングが可能。豊かな表情を再現できるSUKO用交換用頭部パーツが付属。SUKO用台座一式を使用することで安定したディスプレイが可能。

【MOTHRA (2024)】

劇中資料をもとに『ゴジラ×コング 新たなる帝国』のカラーリングとなった「MOTHRA (2024)」が登場。劇中で光り輝くイメージを再現。専用台座を使用することで、空を羽ばたくイメージでディスプレイが可能。

【ボーナスパーツ】

差し歯となった犬歯を再現した「KONG用交換用頭部パーツ」が付属。別売りの「S.H.MonsterArts KONG FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE (2024)」に使用することで咆哮するシーンを再現可能。

商品の配送は2025年2月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■S.H.MonsterArts SUKO & MOTHRA (2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE

・販売価格:11,000円(税込)

・お届け日:2025年2月発送予定





<登場作品>

ゴジラ×コング 新たなる帝国



<主な商品内容>

・SUKO本体

・SUKO用交換用手首パーツ左右各3種

・SUKO用交換用頭部パーツ3種

・SUKO用台座一式

・MOTHRA (2024)本体

・MOTHRA (2024)用台座一式

[KONG用ボーナスパーツ]

・KONG用交換用頭部パーツ



<主な商品素材> PVC製



<商品サイズ>

SUKO 全高:約70mm

MOTHRA (2024) 全長:約80mm・全幅:約290mm



<対象年齢> 15歳〜



<注文受付数> 一人6個まで





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2025 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary

