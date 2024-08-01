¡ÚÆÈ¼«¡Û2PM¡¦¥¸¥å¥Î¡¢¥½¥¦¥ë¹âµé¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ó¥ë¤ò175²¯¥¦¥©¥ó¤Ç¹ØÆþ¡ª°ÊÁ°¤Î½êÍ¼Ô¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¥«¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¤µ¤ó
2PM¡¦¥¸¥å¥Î¤¬¹âµé¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ó¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆùÂÎÈþ¤Ë´¶Éþ¡×¥¸¥å¥Î¤Î¡ÈÁÇÈ©¥¹¡¼¥Ä¡É
8·î1Æü¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Î¤Ï3·î12Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶è¿·º»Æ¶½êºß¤ÎÃÏ²¼1³¬¡¢ÃÏ¾å4³¬µ¬ÌÏ¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤ò175²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó19²¯±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
ÉßÃÏÌÌÀÑ323.70Ö(97.92ÄÚ)¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑ830.8Ö¡Ê251.32ÄÚ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ó¥ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Í¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ê¤É¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²Ë¡¿Í¡ÊJF¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ËÌ¾µÁ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥Ã¥×ÉÔÆ°»ºÃç²ðË¡¿Í¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¦¥ó¼¡Ä¹¤Ï¡ÖàÀ²ªÄâ¥í¥Ç¥ª±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢àÀ²ªÄâ¥í¥Ç¥ª¤ÈÅç»³¸ø±àÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ê¿Æü¡¦½µËö¤È¤â¤ËÎ®Æ°¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¾¦·÷¤¬ÎÉ¤¤¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÄÌ¤ê¤Î³Ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢²Ä»ëÀ¤¬Í¥½¨¤Ç¸½ºß¤ÎÄÂÂß¼ý±×¤ÏÄã¤¤¿å½à¤À¤¬¶áÎÙ¼è°ú»öÎã¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎÉ¤¤Áê¾ì¤ÇÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖàÀ²ªÄâÆ¶¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈºÆ·úÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÅö¤Ê¹¥ºàÎÁ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¡¢ÇäÇã¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥å¥Î¤¬¹ØÆþ¤·¤¿·úÊª¤Ï2022Ç¯5·î¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥«¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¤µ¤ó¤¬2017Ç¯¤Ë80²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡á8²¯7500Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥«¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¤µ¤ó¤Î»àË´¸å¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤ËÁêÂ³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥Î¤Ï¼¡²óºî¤ËNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØCA¡ðHERO¡Ù¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡ØCA¡ðHERO¡Ù¤Ï¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Û¤ÉÎÏ¤¬Áý¤¹Ä¶Ç½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¸øÌ³°÷¥«¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¥ó¤¬¡¢·îµë¤ò¤Ï¤¿¤¤¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òµß¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥ë¤À ·àÃæ¡¢¥¸¥å¥Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡þ¥¸¥å¥Î ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2PM¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£¥É¥é¥Þ¡Øµ²±¡Á°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¡Á¡Ù¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your life¡Á¡Ù¡Ø¤¿¤À°¦¤¹¤ëÃç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½üÂâ¸å¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¡ØÀÖ¤¤ÂµÀè¡Ù¤ÇÄ«Á¯²¦Ä«¤Î²¦¤òÇ®±é¤·¡¢¡Ö2021 MBC±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌçÃË»ÒºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¤Î2´§¤Ë¡£2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£