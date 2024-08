ファン待望の新店オープン！ 唯一無二のタッカルクッスの味を求め、開店早々人気店に！

グルメな人がおすすめする話題の新店をご紹介する「噂の新店」。今回は放送作家の塩沢航さんがおすすめする麻布十番の絶品鍋をご紹介。

教えてくれる人

塩沢 航

小山薫堂事務所「N35」の放送作家。1975年生まれ。師匠・小山薫堂の一番弟子にして、師匠譲りのグルメ作家としておなじみ。主な担当番組は「アナザースカイ」「オモウマい店」「有吉くんの正直さんぽ」など。「パレ・ド・Z」「リモートシェフ」など食にまつわるコンテンツも多数担当している。

前店舗と同じ地、麻布十番に新規オープン!

パティオ十番から狸坂方面へ少し入ったビルの2階にある

麻布十番で30年以上にわたって愛されてきた韓国郷土料理の「タッカルクッス」。常連で賑わう「シモン」の名物料理として知られていたが、この度、席数も増えて入りやすくなった新店「シモン茂」がオープンした。キムチだけでも料理に合わせて何種類も仕込み、季節によってメニューのレシピも変化させるという店主・茂さんのこだわりの料理は以前と全く変わらないが、予約困難と言われた人気の鍋が気軽に味わえるとあって早くも話題をさらっている。

塩沢さん

かつての店はこぢんまりとしていましたが「シモン茂」を新たにオープンしたのを機に、席数が増え、より入りやすくなりました。オペレーションも長らく1人でやられていましたが、若いスタッフも増え、サービスのレベルも上がりました。

38席と席数も多く、グループでも行きやすくなった

扉を入るとL字に奥へと伸びた空間で、外から見るよりもグンとゆったりとしている。鮮やかなグリーンのテーブルは以前と変わらず常連もホッとできると好評だ。1人からグループまで、使い勝手のいいレイアウトもよく考えられていて、奥のオープンキッチンで丁寧に料理を作る姿がうかがえるのも楽しい。

塩沢さん

店主の茂さんがかつて営んでいた「シモン」。初めて訪れたのはもう20年近く前。テレビマンの間では知られたお店で、会議や編集が夜遅くまで及んだ時、駆け込み寺的に使わせてもらっていました。それまでは鍋と言えば、寄せ鍋的に色々な具材を楽しめるというイメージでしたが、鶏、じゃがいも、ネギしか入っていない潔さにびっくり。また、〆であるはずのうどんが最初から入っていて、しかも、煮込んでも劣化しないということに驚かされました。

充実した前菜メニューの中で塩沢さんが必ずオーダーするメニューとは?

「ポッサム」1,620円(小)

店主の茂さんが丁寧に仕込む料理はどれも素朴ながら化学調味料などを一切使わないピュアな味わい。野菜たっぷりで、素材も良いものを厳選している。中でも常連が必ずオーダーするというのが「ポッサム」だ。分厚く切られた豚肉がインパクトたっぷり。軟らかくゆでた豚肉とたっぷりの自家製キムチを野菜で包んでかぶりつけば、ジューシーな肉、キムチの旨み、えごまの香りが複雑に絡み合い、いくらでも食べられてしまいそうだ。自家製キムチは料理によって数種類を仕込んでいるそうで、ポッサム専用のキムチは季節によって梨やリンゴが入る時もあり、訪れるごとに季節の変化を感じさせてくれる。

塩沢さん

煮込んでほろほろになった豚を、サンチュやえごまの葉で巻いていただくのですが、豚は結構ボリューミーなので半分に割ったぐらいがちょうどよいかと。ポイントはリンゴのキムチ。甘酸っぱ辛くて、どんどん食欲が増していきます。2人ならSサイズで十分。

「ヘムルパジョン」2,200円

刺身でも食べられるほど鮮度のよいイカ、香ばしい桜えび、貝柱が入った贅沢な海鮮チヂミがヘルムパジョンだ。生地をふんわりさせるためにじっくりと時間をかけて焼きあげ、熱々の鉄板で提供される。端はカリッ、生地はふんわりのヘムルパジョンに甘辛いねぎだれをつけると、ビールとの相性も最高だ。

塩沢さん

いわゆる海鮮チヂミ。結構な大判でしかも分厚いので3人以上の時に。

「キムチマンドゥ」1,650円(10個)

韓国の定番料理「マンドゥ」は餃子のこと。ここ「シモン茂」では、豚バラ肉を足した合い挽き肉のあんをベースに、刻んだ白菜キムチを加えて水餃子にする。肉たっぷりなので食べ応えがあるが、タレの酸味とキムチの酸味や旨みが利いて後味はさっぱりだ。

塩沢さん

いわゆる水餃子的な料理。2人で行くなら「ヘムルパジョン」ではなく4個から注文できるこちらがおすすめ。鍋を待つまでの間にピッタリ。これも注文しすぎると肝心のタッカルクッスが入らなくなるので、量は自重すべし。

いよいよ鍋に! 多くの人に愛され続ける「タッカルクッス」とは?

「タッカルクッス 白」3,520円(2人前)

「タッカルクッス」が運ばれてくるとまずはその食欲をくすぐるいい香りにやられてしまう。香りの源は、20時間以上かけて仕込むスープにある。牛骨をじっくり煮込むと骨の髄から染みでたエキスがスープに溶け込むのだ。そのスープを惜しげもなく使った鍋は、鶏肉とじゃがいもというシンプルな具がメイン。最初から麺が入っているが、それは煮込むほどに具材の旨みを麺が吸ってどんどんおいしくなるから。つまりこの鍋の完成度を左右するのは麺といってもいい。さまざまな麺を食べ比べた結果、最後に辿り着いたのが、もちもちなのにのびない盛岡うどんだったという。

鶏肉、じゃがいも、生麺、そしてねぎいっぱいの鍋

塩沢さん

いつも人数よりプラス1人前多めに注文しています。味変用のタレがまたおいしい。塩味を足すことで鶏もじゃがいももシャープな味わいに。ちなみに雑炊もありますが、私はうどん増量派。そもそも粘度が高すぎてスープが残らないというのもありますが。

新メニュー「赤」の魅力とは?

「タッカルクッス 赤」3,520円(2人前)

「タッカルクッス 赤」は新店になって新しく加わったメニュー。スープや具材は「白」と同様だが、青唐辛子をベースにみそなどを配合した特製の辛みそが決め手だ。見た目通りに辛みもあるが、唐辛子の旨みや香りを最大限に引き出し、食べるほどに滋味が広がる。暑い夏にこそ食べたくなる辛さは一度食べたらハマる人続出だ。常連のおすすめは途中で酢醤油を足して味変を楽しむ技。最後は雑炊で、具材の味が複雑に溶け込んだスープを丸ごと食べ尽くしたい。

塩沢さん

これまでは白が当たり前でしたが「シモン茂」のオープンに際し、新たに赤が誕生。辛くしたのかと思いきや、辛みより深みが増した感じ。初心者は白から。かつての店に足を運んだことがある人は赤を食べてもらいたいです。

大きな唐辛子のマークが目印だ

麻布十番で30年にわたって愛されてきた「シモン茂」の「タッカルクッス」は、東京でも他では味わえない逸品だ。予約は電話のみ、時間制限や現金払いのみなどハードルは少し高めだが、食べればきっと大満足。席数が増えて予約が取りやすくなった今こそ訪問のチャンスだ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆シモン茂住所 : 東京都港区麻布十番2-8-8 エル麻布YAJIMAビル 2FTEL : 050-5593-5008

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部 撮影:八木竜馬



The post ファン待望の新店オープン! 唯一無二のタッカルクッスの味を求め、開店早々人気店に! first appeared on 食べログマガジン.