連載開始から50年以上の時を経て、2025年新春ついに完全新作での劇場アニメ上映が決定した『ベルサイユのばら』と、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」をはじめとするサンリオのキャラクターたち。

究極のかわいさで世代を超えて世界中のファンに愛されているサンリオキャラクターズが、不朽の名作『ベルサイユのばら』の世界に⼊り込み、スペシャルなコラボレーションが実現しました︕

劇場アニメ『ベルサイユのばら』×「サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボレーション

連載開始から50年以上の時を経て、2025年新春に完全新作として上映される劇場アニメ『ベルサイユのばら』

2024年に誕生から50周年を迎えた「ハローキティ」をはじめとするサンリオのキャラクターたち。

そんな記念すべきタイミングに、究極のかわいさで世代を超えて世界中のファンに愛されているサンリオキャラクターズが、不朽の名作『ベルサイユのバラ』の世界に⼊り込み、スペシャルなコラボレーションが実現しました︕

今回、劇場アニメ『ベルサイユのばら』×サンリオキャラクターズの“スペシャルコラボビジュアル”が解禁。

解禁となったスペシャルコラボビジュアルは、「オスカル」と「アントワネット」が美しく描かれている劇場アニメ『ベルサイユのばら』ティザービジュアルの世界観を参照して表現されています。

愛らしい「サンリオキャラクターズ」が華麗な『ベルサイユのバラ』のキャラクターに扮し、柔らかいタッチでなんともかわいらしいイラストが描き下ろされています。

「ハローキティ」はバラを携えた男装の麗⼈「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」に、

「マイメロディ」はリボンのついたゴージャスなドレスを着飾ったフランス王妃「マリー・アントワネット」に髪型までそっくりに変⾝。

さらに、劇場アニメ『ベルサイユのばら』ティザービジュアルには登場していなかった、⼤⼈気のメインキャラクター2 ⼈の姿も︕

「ハローキティ」と幼なじみの「ディアダニエル」が「オスカル」の幼なじみ「アンドレ・グランディエ」、

2024年にデビュー35周年を迎え『2024 年サンリオキャラクター⼤賞』2位の「ポチャッコ」がともに思いやりのあるスウェーデンの伯爵「ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン」になりきっています☆

ぬいぐるみスタイルのポップなコラボビジュアルも登場

劇場アニメ『ベルサイユのばら』×「サンリオキャラクターズ」を描いた、ぬいぐるみスタイルのポップなコラボビジュアルも登場。

コロンとしたフォルムやぬいぐるみのつなぎ⽬がかわいいキャラクターたちと、『ベルサイユのばら』の世界観を表現するアイテムが額縁の中にイラスト化されています。

今後コラボグッズの発売も予定されており、劇場アニメ『ベルサイユのばら』と⼀緒に楽しみたいグッズが⽣まれること間違いなしです☆

劇場アニメ『ベルサイユのばら』

公開︓2025年新春

原作︓池⽥理代⼦

キャスト:

オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ︓沢城みゆき

マリー・アントワネット︓平野 綾

アンドレ・グランディエ︓豊永利⾏

ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン︓加藤和樹

スタッフ︓

監督︓吉村 愛

脚本︓⾦春智⼦

キャラクターデザイン︓岡 真⾥⼦

⾳楽プロデューサー︓澤野弘之

⾳楽︓澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

アニメーション制作︓MAPPA

製作︓劇場アニメベルサイユのばら製作委員会

配給︓TOHO NEXT、エイベックス・ピクチャーズ

後援︓在⽇フランス⼤使館/アンスティチュ・フランセ

⾰命期のフランスで懸命に⽣きる⼈々の、愛と⼈⽣を鮮やかに描いた池⽥理代⼦の代表作「ベルサイユのばら」

1972年より集英社刊行の「週刊マーガレット」にて連載され、現在累計発⾏部数は 2000万部を突破。

連載中から読者の熱狂的な⽀持を集めた漫画は、宝塚歌劇団による舞台化やTVアニメ化など、数々の⽅⾯で社会現象を巻き起こし、少⼥漫画界に⾦字塔を打ち⽴てたました。

そして、あの不朽の名作が2025年新春、ついに完全新作での劇場アニメ上映が決定︕

1972年の連載開始から50年以上の時を経てなお、全く⾊あせない『ベルサイユのばら』の世界。

そして「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」たちの⽣き様。

その物語が、新たな劇場版となって幕を開けます。

将軍家の跡取りで、“息⼦”として育てられた男装の麗⼈「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」

隣国オーストリアから嫁いできた、気⾼く優美な王妃「マリー・アントワネット」

「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」の従者で幼なじみの平⺠「アンドレ・グランディエ」

容姿端麗かつ知性的なスウェーデンの伯爵「ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン」

彼らは栄華を誇る18世紀後半のフランス・ベルサイユで出会い、時代に翻弄されながらも、それぞれの運命を美しく⽣きます。

監督を務めるのは『アオハライド』、『チア男⼦!!』の吉村愛、脚本は『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズ、『君に届け』の⾦春智⼦さん。

キャラクターデザインは『初恋モンスター』、『ぬらりひょんの孫』の岡真⾥⼦さん、⾳楽プロデューサーは『進撃の巨⼈』の澤野弘之さんが、⾳楽は澤野弘之氏と共にNHKドラマ『⼤奥』をプロデュースしたKOHTA YAMAMOTO氏。

そしてアニメ制作は『呪術廻戦』、『この世界の⽚隅に』などを⼿掛けるMAPPAが担当し、精鋭のスタッフが⼤集結︕

キャストには、将軍家の跡取りで、“息⼦”として育てられた男装の麗⼈「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」を『ルパン三世』の三代⽬「峰不⼆⼦」役、『「⻤滅の刃」遊郭編』堕姫(上弦の陸)役の沢城みゆきさん。

オーストリア出⾝のフランス王妃「マリー・アントワネット」をミュージカル『レ・ミゼラブル』エポニーヌ役、ディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』イサベラ役の平野綾さんが演じます。

さらに「オスカル」の幼なじみの平⺠「アンドレ・グランディエ」を『ドラゴンクエスト ダイの⼤冒険』ポップ役、『ユーリ!!! on ICE』勝⽣勇利役の豊永利⾏さんが担当。

容姿端麗なスウェーデンの伯爵「ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン」を『仮⾯ライダー THE NEXT』の「⾵⾒志郎」役、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の「マレウス・ドラコニア」役の加藤和樹さんら豪華キャストが演じます。

『ベルサイユのばら』ファンもサンリオのキャラクターファンも思わずハートを鷲摑みにされる今回のコラボ。

コラボグッズ詳細への胸の⾼鳴りとともに、不朽の名作『ベルサイユのばら』が50年以上の時を経てついにスクリーンに蘇る劇場アニメ『ベルサイユのばら』に期待が高まります。

劇場アニメ『ベルサイユのばら』は、2025年新春公開です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オスカル×ハローキティたちの“スペシャルコラボビジュアル”が解禁!『ベルサイユのばら』×「サンリオキャラクターズ」 appeared first on Dtimes.