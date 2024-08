Microsoftは7月29日(米国時間)、「 Use WinGet 1.8 to download Microsoft Store apps |Windows IT Pro Blog」において、WinGet 1.8を使用してMicrosoft Storeアプリをインストールする方法を紹介した。Use WinGet 1.8 to download Microsoft Store apps |Windows IT Pro Blog

○WinGetとは?WinGetはWindows 10およびWindows 11デバイスにアプリケーションをインストールし、管理するためのWindowsパッケージマネージャー用のコマンドラインツール。さまざまなソースがサポートされており、アプリケーションのインストールや更新プロセスを自動化したり、新しいアプリを検索したりできるようになっている。WinGetのダウンロード機能(WinGet Download)は、Microsoft Storeアプリケーションをダウンロードして、ネットワーク内の他のデバイスにオフラインで配布する機能を提供する。この機能はMicrosoft Store for Businessのエンタープライズオフライン機能に代わるものとされている。○WinGet 1.8を使用してMicrosoft StoreアプリをインストールするWinGetを使用してMicrosoft Storeアプリをダウンロードするには、デバイスに最新バージョンのWinGetがインストールされている必要がある。PowerShellまたはコマンドプロンプトで「winget --version」コマンドを実行すると、WinGetのバージョンを確認できる。WinGetのバージョンが古い場合は、「最新のインストーラーをダウンロード」もしくは「winget upgrade wingetコマンドを実行」により、Microsoft Storeから更新することで最新バージョンにアップデートできる。Microsoft Storeアプリをダウンロードするには、winget downloadコマンドを使用する。例えば、「winget download Calculator -s msstore」コマンドを実行すると、Microsoft Storeから電卓アプリがダウンロードされる。この操作によりダウンロードフォルダに新たなフォルダが作成され、そこにダウンロードしたアプリパッケージが保存される。その後アプリパッケージを別のデバイスにコピーし、PowerShellのAdd-AppxPackageコマンドレットを使用することでオフライン環境でもインストールできる。WinGet 1.8とその機能の詳細は、次のドキュメントにまとめられている。Windows パッケージ マネージャー | Microsoft Learnwinget ツールを使用したアプリケーションのインストールと管理 | Microsoft LearnWinGet 1.8を利用することでITプロフェッショナルはネットワーク環境に依存せず、必要なMicrosoft Storeアプリを効率的に管理および配布することができる。