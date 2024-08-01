¤½¤Îº¹55¥»¥ó¥Á¡Ä¥Ð¥¹¥±ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤È¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þà¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¥±¥¥Ã¥º¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡×¡Ö·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤â¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥³¥é²èÁü!?¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤Ç¡¢¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿ÆüËÜ¡£»î¹ç¸å¤Ë¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FIBA¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤È¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµð¿Í¡×¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¡£¤Õ¤¿¤è¤ê¤ê¤Ïº£Âç²ñÁ°¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¶¥µ»Á´½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÄã¿ÈÄ¹¡ÊÉÙ³ß167¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÈºÇ¹â¿ÈÄ¹¡Ê¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ222¥»¥ó¥Á¡Ë¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÊÔ½¸¤Ê¤·¡£2¿Í¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ï55¥»¥ó¥Á¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÉÙ³ß¤ÎÆ¬¤¬¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î¹ø¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë°ÛÍÍ¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉÙ³ß¤â´èÄ¥¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¥³¥é²èÁü¤À¤è¤³¤ó¤Ê¤Î¡Ä¡×¡Ö¸øÊ¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Ð¥¹¥±¥¥Ã¥º¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡×¡Ö·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤â¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£