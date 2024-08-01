¡Ö»ä¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë´í¸±¡×ÀÊÌ¸¡ººÉÔ¹ç³Ê¤Î2Ì¾»²Àï¤Ë¹ë½÷»Ò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬°ÛÏÀ IOC¤Ï¡È´²ÍÆÀ¡É¤ò½Å»ë¤â¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¥±¥ê¥Õ¡Êº¸¡Ë¤È¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¡Ê±¦¡Ë¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Î»²Àï¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡È¤¢¤é¤Ì·Á¡É¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë66¥¥íµé2²óÀï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥Þ¥Í¡¦¥±¥ê¥Õ¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¤È¡¢Æ±2Æü¤Î57¥¥íµé2²óÀï¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´éÌÌ¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡Ä¥±¥ê¥Õ¤¬¥á¥¥·¥³¿ÍÁª¼ê¤ËRSC¾¡¤Á¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤³¤Î2¿Í¤Ï¶¦¤ËºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÀÊÌÅ¬³ÊÀ¸¡ºº¤òÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ì¸¢¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊIBA¡Ë¤Î¥¦¥Þ¥ë¡¦¥¯¥ì¥à¥ê¥ç¥Õ²ñÄ¹¤Ï¡ÖXYÀ÷¿§ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë2¿Í¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Æ±ÃÄÂÎ¤â¡ÖÊñ³çÅª¤Ê¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î·èÄê¤ò²¼¤·¡¢¶¥µ»¤Î¸øÊ¿À¤È´°Á´À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÎÏ¤Îº¹¤¬·ë²Ì¤ËÂç¤¤¯ºîÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤ËIBA¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸·³Ê¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¡¢¡Ö¶¥µ»¤Î¸øÊ¿À¤È´°Á´À¡×¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥±¥ê¥Õ¤È¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï¡Ö´²ÍÆÀ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö7·î30Æü¤Ë½Ð¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡Ö2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ï½Ð¾ì»ñ³Ê¤ª¤è¤Ó»²²Ãµ¬Äê¡¢Å¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ø°åÎÅµ¬Äê¡Ù¤ò½ç¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î½÷»Ò¶¥µ»»²Àï¤¬°å³ØÅª¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤«¤é¤Ï»²Àï¤ò´í¸±»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£75¥¥íµé¤Î¹ë½£ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¤ËÊì¹ñ¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØABC News¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡ÖÈà¤é¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÆÃ¤Ë³ÊÆ®µ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ä¤Ïµö¤¹¤³¤È¤Ë»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤À¤«¤é¡×¤È¶¯Ä´¡£°ìÅÙ¡¢ÀÊÌÅ¬³ÊÀ¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ëÆó¿Í¤Î»²Àï¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤âÃËÀÁª¼ê¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¸Â¤é¤º³ÊÆ®µ»¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¤Îº¹¤¬´í¸±¤òÈ¼¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿·õ¤Ë¸¡ºº¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£À¸Êª³ØÅª¤Ë¡¢¤¤¤ä°äÅÁÅª¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½÷»Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï2012Ç¯¤Ë¸ÞÎØ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢º£¸å100Ç¯¡¢200Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×
¡¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¥ê¥Õ¤È¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»²Àï¤ËÂÐ¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]