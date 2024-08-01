「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER Part3〜」8/14(水)まで開催中!! FFシリーズなど人気タイトルがお得に!!
ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、スクウェア・エニックスの人気ダウンロード版タイトルがお得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER Part3〜」が2024年8月14日(水)まで開催中だ。
本セールでは、「FINAL FANTASY I-VI Bundle」「FINAL FANTASY VII REMAKE」「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」「電車でＧＯ！！ はしろう山手線」などニンテンドーe ショップ、PlayStation Store にて販売中のダウンロード版タイトルがお得に購入可能だ。
期間は2024年8月14日(水)まで。ぜひこの機会にスクウェア・エニックスの気になるゲームを購入し、プレイしてみてはいかがだろうか。
全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。
【セール情報】
「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER PART3〜」
＜セール期間＞
2024年8月14日(水)まで
※タイトルによりセール開始日・終了日が異なる。
※購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で購入。
※セール価格は各ストア上にて直接確認。
【本セール対象タイトル紹介】
以下、本セール対象タイトルを一部ピックアップ。
「FINAL FANTASY I-VI Bundle」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
20％OFF！
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「OCTOPATH TRAVELER」
PlayStation5 PlayStation4
34％OFF！
「OCTOPATH TRAVELER」
Nintendo Switch
50％OFF！
(C) SQUARE ENIX
「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」
PlayStation5
64％OFF！
「FINAL FANTASY VII REMAKE」
PlayStation4
64％OFF！
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」
Nintendo Switch
40％OFF！
(C) SQUARE ENIX
「ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて S」
Nintendo Switch
40％OFF！
8/18 まで
(C) 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」
PlayStation4
60％OFF！
「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」
Nintendo Switch
60％OFF！
(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
(C) Disney (C) Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
「OCTOPATH TRAVELER II」
PlayStation5 ／ PlayStation4 ／ Nintendo Switch
40％OFF！
(C) SQUARE ENIX
「トライアングルストラテジー」
Nintendo Switch
60％OFF！
(C) SQUARE ENIX
「BRAVELY DEFAULT II」
Nintendo Switch
60％OFF！
(C) SQUARE ENIX
「FINAL FANTASY」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
20％OFF！
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「FINAL FANTASY II」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
20％OFF！
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「FINAL FANTASY III」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
20％OFF！
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「FINAL FANTASY IV」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
20％OFF！
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「FINAL FANTASY V」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
20％OFF！
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「FINAL FANTASY VI」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
20％OFF！
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」
PlayStation5 ／ PlayStation4 ／ Nintendo Switch
50％OFF！
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
「バリアスデイライフ」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
60％OFF！
(C) SQUARE ENIX
「電車でＧＯ！！ はしろう山手線」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
50％OFF！
(C) TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
(C) 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR 東日本商品化許諾済
「ヴァルキリープロファイル −レナス−」
PlayStation5 PlayStation4
40％OFF！
(C) SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
「アクトレイザー・ルネサンス」
PlayStation4 ／ Nintendo Switch
50％OFF！
(C) 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
(C) YUZO KOSHIRO
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