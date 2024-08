「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER Part3〜」8/14(水)まで開催中!! FFシリーズなど人気タイトルがお得に!!

ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、スクウェア・エニックスの人気ダウンロード版タイトルがお得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER Part3〜」が2024年8月14日(水)まで開催中だ。

本セールでは、「FINAL FANTASY I-VI Bundle」「FINAL FANTASY VII REMAKE」「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」「電車でGO!! はしろう山手線」などニンテンドーe ショップ、PlayStation Store にて販売中のダウンロード版タイトルがお得に購入可能だ。

期間は2024年8月14日(水)まで。ぜひこの機会にスクウェア・エニックスの気になるゲームを購入し、プレイしてみてはいかがだろうか。



全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。

【セール情報】

「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER PART3〜」

<セール期間>2024年8月14日(水)まで

※タイトルによりセール開始日・終了日が異なる。

※購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で購入。

※セール価格は各ストア上にて直接確認。

【本セール対象タイトル紹介】



以下、本セール対象タイトルを一部ピックアップ。

「FINAL FANTASY I-VI Bundle」

「OCTOPATH TRAVELER」

PlayStation4 / Nintendo Switch20%OFF!(C) SQUARE ENIXLOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「OCTOPATH TRAVELER」

PlayStation5 PlayStation434%OFF!

「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」

Nintendo Switch50%OFF!(C) SQUARE ENIX

「FINAL FANTASY VII REMAKE」

PlayStation564%OFF!

「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」

PlayStation464%OFF!(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARILOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて S」

Nintendo Switch40%OFF!(C) SQUARE ENIX

「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」

Nintendo Switch40%OFF!8/18 まで(C) 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」

PlayStation460%OFF!

「OCTOPATH TRAVELER II」

Nintendo Switch60%OFF!(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX(C) Disney (C) Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

「トライアングルストラテジー」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch40%OFF!(C) SQUARE ENIX

「BRAVELY DEFAULT II」

Nintendo Switch60%OFF!(C) SQUARE ENIX

「FINAL FANTASY」

Nintendo Switch60%OFF!(C) SQUARE ENIX

PlayStation4 / Nintendo Switch20%OFF!(C) SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「FINAL FANTASY II」

「FINAL FANTASY III」

PlayStation4 / Nintendo Switch20%OFF!(C) SQUARE ENIXLOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「FINAL FANTASY IV」

PlayStation4 / Nintendo Switch20%OFF!(C) SQUARE ENIXLOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「FINAL FANTASY V」

PlayStation4 / Nintendo Switch20%OFF!(C) SQUARE ENIXLOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「FINAL FANTASY VI」

PlayStation4 / Nintendo Switch20%OFF!(C) SQUARE ENIXLOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」

PlayStation4 / Nintendo Switch20%OFF!(C) SQUARE ENIXLOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「バリアスデイライフ」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

「電車でGO!! はしろう山手線」

PlayStation4 / Nintendo Switch60%OFF!(C) SQUARE ENIX

「ヴァルキリープロファイル −レナス−」

PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!(C) TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.(C) 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.JR 東日本商品化許諾済

「アクトレイザー・ルネサンス」

PlayStation5 PlayStation440%OFF!(C) SQUARE ENIXOriginal version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!(C) 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C) YUZO KOSHIRO