【PlayStation Plus:8月フリープレイ】8月6日~ 提供開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、有料サービス「PlayStation Plus」加入者向けのコンテンツ「フリープレイ」において、8月の日本国内向け対象タイトルを8月1日に公開した。提供開始は8月6日より。

8月の日本国内向け対象タイトルにはPS5・4用アクション「レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ」、PS5・4用ホラー「Five Nights at Freddy's: Security Breach」、PS4用アクション「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」の3タイトルが予定されている。

今回のラインナップは先行公開された海外向けのものと同様。各タイトルの詳細についてはPS Blogにて確認できる。

□PS Blogのページ

「PlayStation Plus」8月フリープレイ 配信タイトル

レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ

メーカー:ワーナー ブラザース ジャパン

フォーマット:PS5/PS4

ジャンル:アクション

提供期間:8月6日~9月2日

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

メーカー:STEEL WOOL GAMES

フォーマット:PS5/PS4

ジャンル:ホラー

提供期間:8月6日~9月2日

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

メーカー:Binary Haze Interective

フォーマット:PS4

ジャンル:アクション

提供期間:8月6日~9月2日

(C) 2022 The LEGO Group. STAR WARS (C) & TM Lucasfilm Ltd. TM & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

(C) Binary Haze Interactive Inc.