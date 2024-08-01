【PlayStation Plus：8月フリープレイ】8月6日～ 提供開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、有料サービス「PlayStation Plus」加入者向けのコンテンツ「フリープレイ」において、8月の日本国内向け対象タイトルを8月1日に公開した。提供開始は8月6日より。

8月の日本国内向け対象タイトルにはPS5・4用アクション「レゴ スター・ウォーズ／スカイウォーカー・サーガ」、PS5・4用ホラー「Five Nights at Freddy's: Security Breach」、PS4用アクション「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」の3タイトルが予定されている。

今回のラインナップは先行公開された海外向けのものと同様。各タイトルの詳細についてはPS Blogにて確認できる。

□PS Blogのページ

「PlayStation Plus」8月フリープレイ 配信タイトル

レゴ スター・ウォーズ／スカイウォーカー・サーガ

メーカー：ワーナー ブラザース ジャパン

フォーマット：PS5/PS4

ジャンル：アクション

提供期間：8月6日～9月2日

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

メーカー：STEEL WOOL GAMES

フォーマット：PS5/PS4

ジャンル：ホラー

提供期間：8月6日～9月2日

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

メーカー：Binary Haze Interective

フォーマット：PS4

ジャンル：アクション

提供期間：8月6日～9月2日

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