PS Plusの8月フリープレイに「レゴ スター・ウォーズ」や「ENDER LILIES」登場！ 国内向けラインナップ公開
8月6日～ 提供開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、有料サービス「PlayStation Plus」加入者向けのコンテンツ「フリープレイ」において、8月の日本国内向け対象タイトルを8月1日に公開した。提供開始は8月6日より。
8月の日本国内向け対象タイトルにはPS5・4用アクション「レゴ スター・ウォーズ／スカイウォーカー・サーガ」、PS5・4用ホラー「Five Nights at Freddy's: Security Breach」、PS4用アクション「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」の3タイトルが予定されている。
今回のラインナップは先行公開された海外向けのものと同様。各タイトルの詳細についてはPS Blogにて確認できる。
□PS Blogのページ
「PlayStation Plus」8月フリープレイ 配信タイトル
レゴ スター・ウォーズ／スカイウォーカー・サーガ
メーカー：ワーナー ブラザース ジャパン
フォーマット：PS5/PS4
ジャンル：アクション
提供期間：8月6日～9月2日
Five Nights at Freddy’s: Security Breach
メーカー：STEEL WOOL GAMES
フォーマット：PS5/PS4
ジャンル：ホラー
提供期間：8月6日～9月2日
ENDER LILIES: Quietus of the Knights
メーカー：Binary Haze Interective
フォーマット：PS4
ジャンル：アクション
提供期間：8月6日～9月2日
【#PSPlus】2024年8月提供コンテンツ情報- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) August 1, 2024
8月6日(火)より、フリープレイに『レゴ®スター・ウォーズ／スカイウォーカー・サーガ』『Five Nights at Freddy's: Security Breach』『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』の3タイトルが登場
詳しくはこちら⇒ https://t.co/TgYhSsLNc2#フリープレイ pic.twitter.com/v2SvQcSGZw
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