【スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～】開催期間：～8月14日まで

スクウェア・エニックスは、開催中のダウンロード版タイトルセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」について、8月1日にラインナップを更新した。開催期間は8月14日まで。ただし、タイトルにより開始日や終了日が異なる。

本セールでは、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて販売中のダウンロード版タイトルが割引価格で購入できる。対象タイトルには、「FINAL FANTASY I-VI Bundle」や「OCTOPATH TRAVELER」、「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」などがラインナップされている。

「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」対象タイトルの一部

【「FINAL FANTASY I-VI Bundle」PS4/Nintendo Switch】

20%OFF

【「OCTOPATH TRAVELER」PS5/PS4】

34%OFF

【「OCTOPATH TRAVELER」Nintendo Switch】

50%OFF

【「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」PS5】

64%OFF

【「FINAL FANTASY VII REMAKE」PS4】

64%OFF

【「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」Nintendo Switch】

40%OFF

【「ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて S」Nintendo Switch】

40%OFF（8月18日まで）

【「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」PS4】

60%OFF

【「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」Nintendo Switch】

60%OFF

【「OCTOPATH TRAVELER II」PS5/PS4/Nintendo Switch】

40%OFF

【「トライアングルストラテジー」Nintendo Switch】

60%OFF

【「BRAVELY DEFAULT II」Nintendo Switch】

60%OFF

【「FINAL FANTASY」PS4/Nintendo Switch】

20%OFF

【「FINAL FANTASY II」PS4/Nintendo Switch】

20%OFF

【「FINAL FANTASY III」PS4/Nintendo Switch】

20%OFF

【「FINAL FANTASY IV」PS4/Nintendo Switch】

20%OFF

【「FINAL FANTASY V」PS4/Nintendo Switch】

20%OFF

【「FINAL FANTASY VI」PS4/Nintendo Switch】

20%OFF

【「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」PS5/PS4/Nintendo Switch】

50%OFF

【「バリアスデイライフ」PS4/Nintendo Switch】

60%OFF

【「電車でGO！！ はしろう山手線」PS4/Nintendo Switch】

50%OFF

【「ヴァルキリープロファイル =レナス=」PS5/PS4】

40%OFF

【「アクトレイザー・ルネサンス」PS4/Nintendo Switch】

50%OFF

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

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