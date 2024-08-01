スクエニ「アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」ラインナップ更新
開催期間：～8月14日まで
スクウェア・エニックスは、開催中のダウンロード版タイトルセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」について、8月1日にラインナップを更新した。開催期間は8月14日まで。ただし、タイトルにより開始日や終了日が異なる。
本セールでは、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて販売中のダウンロード版タイトルが割引価格で購入できる。対象タイトルには、「FINAL FANTASY I-VI Bundle」や「OCTOPATH TRAVELER」、「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」などがラインナップされている。
「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2024 SUMMER Part3～」対象タイトルの一部【「FINAL FANTASY I-VI Bundle」PS4/Nintendo Switch】
20%OFF【「OCTOPATH TRAVELER」PS5/PS4】
34%OFF【「OCTOPATH TRAVELER」Nintendo Switch】
50%OFF【「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」PS5】
64%OFF【「FINAL FANTASY VII REMAKE」PS4】
64%OFF【「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」Nintendo Switch】
40%OFF【「ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて S」Nintendo Switch】
40%OFF（8月18日まで）【「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」PS4】
60%OFF【「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」Nintendo Switch】
60%OFF【「OCTOPATH TRAVELER II」PS5/PS4/Nintendo Switch】
40%OFF【「トライアングルストラテジー」Nintendo Switch】
60%OFF【「BRAVELY DEFAULT II」Nintendo Switch】
60%OFF【「FINAL FANTASY」PS4/Nintendo Switch】
20%OFF【「FINAL FANTASY II」PS4/Nintendo Switch】
20%OFF【「FINAL FANTASY III」PS4/Nintendo Switch】
20%OFF【「FINAL FANTASY IV」PS4/Nintendo Switch】
20%OFF【「FINAL FANTASY V」PS4/Nintendo Switch】
20%OFF【「FINAL FANTASY VI」PS4/Nintendo Switch】
20%OFF【「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」PS5/PS4/Nintendo Switch】
50%OFF【「バリアスデイライフ」PS4/Nintendo Switch】
60%OFF【「電車でGO！！ はしろう山手線」PS4/Nintendo Switch】
50%OFF【「ヴァルキリープロファイル =レナス=」PS5/PS4】
40%OFF【「アクトレイザー・ルネサンス」PS4/Nintendo Switch】
50%OFF
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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