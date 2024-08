◆Gyubin、あいみょんカバー披露

【モデルプレス=2024/08/01】韓国のシンガーソングライターGyubin(ギュビン)が1日、大阪・京セラドームにて開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」(以下、関コレ)に出演した。Gyubinは2006年生まれ、17歳。韓国の高校に通う現役女子高生であり、「Really Like You」がTikTokを中心にバズを巻き起こして一躍話題となった。

◆Gyubinセットリスト

◆「関コレ」テーマは「passion」

今回は「Satellite」で美声を響かせて会場を一気に引き込むと、日本語で愛嬌たっぷりの挨拶。英語でもコメントを残し、2曲目には自身が1番好きなあいみょんの楽曲と紹介し、「マリーゴールド」を弾き語りで歌唱した。最後にはダンスを交えて「Really Like You」を披露し、「愛してる〜!」とメッセージ。なおGyubinは同ステージ前にモデルとしても登場し、ランウェイを歩いた。M1 SatelliteM2 マリーゴールド/あいみょんM3 Really Like You関西から世界へ文化を発信し続ける「関コレ」。今回は「やりたいことを続ける力、好きなことを続ける力を応援する」という意味が込められた「passion」をテーマに、鈴木愛理、柏木由紀らモデル、ばんばんざい、ヘラヘラ三銃士といったクリエイターのほか、IS:SUE、DXTEEN、YENA(イェナ)らアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央とシークレットMCとしてSnow Manの阿部亮平が登場。大倉士門がLive StreamingのMCを務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】