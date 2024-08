2024年7月30日から31日にかけて、世界中のMicrosoft 365および、クラウドコンピューティングサービスのMicrosoft Azureのサービスが9時間ほど停止しました。Microsoftはそのサービス停止について、分散型サービス妨害(DDoS)攻撃によって引き起こされたと発表しました。Azure status history | Microsoft Azure

We're currently investigating access issues and degraded performance with multiple Microsoft 365 services and features. More information can be found under MO842351 in the admin center.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 30, 2024

🚨The outage from Microsoft yesterday was caused by @Sn_darkmeta. pic.twitter.com/JK1GBYenQa— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) July 31, 2024

https://azure.status.microsoft/status/history/Microsoft says massive Azure outage was caused by DDoS attackhttps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-says-massive-azure-outage-was-caused-by-ddos-attack/Microsoft 365 faltered due to Denial of Service attack | ZDNEThttps://www.zdnet.com/article/microsoft-365-is-down-again/CISA, FBI warn of potential DDoS attacks on 2024 electionshttps://therecord.media/ddos-attacks-2024-election-fbi-cisa-warning協定世界時(UTC)の2024年7月30日11時45分から19時43分の間、Word、Excel、PowerPoint、Outlookなどを含むMicrosoft 365やAzure関連サービスなど、一部Microsoftサービスへの接続に問題が発生しました。Microsoftが発表した声明では、「予期せぬ使用量の急増により、コンポーネントのパフォーマンスが許容しきい値を下回り、断続的なエラー、タイムアウト、および待機時間の急増が発生しました」と説明されています。一方で、OneDrive for BusinessやMicrosoft Teamsなど、影響を受けなかったサービスもありました。MicrosoftはX(旧Twitter)で障害を認めた上で「詳細については管理センターを参照してください」と告知しましたが、ITニュースサイトのZDNetによると、管理センターも障害の影響を受けていたそうです。Microsoftはトラブルの原因についての声明で「最初のトリガーイベントはDDoS攻撃であり、これにより DDoS保護メカニズムがアクティブ化されましたが、初期調査では、防御の実装におけるエラーが攻撃の影響を軽減するのではなく、増幅させたことが示唆されています」と発表しています。結果として約9時間ですべてが正常に戻ったと報告されていますが、攻撃を実行した脅威主体について、Microsoftは言及していません。サイバーセキュリティのニュースを扱うThe Record From Recorded Future Newsによると、親ロシア派のグループが「MicrosoftにDDoS攻撃をしかけた」と主張しているとのこと。アメリカのサイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)でシニアアドバイザーを務めるケイト・コンリー氏は「DDoS攻撃は、多少の混乱を引き起こしたり、国民がタイムリーな情報を受け取れなくなる可能性があります。これらの潜在的な問題について今話し合うことが重要です」と述べています。Microsoftは「事件をより詳細に把握するために、徹底的な社内調査を実施します」と述べ、14日以内に完全な報告書を提出すると予告しています。