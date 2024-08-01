FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、哲学のエッセンスを加えた歌詞、そして個性的なダンスを武器に音楽ファンを唸らせ続けているフィロソフィーのダンス。

そんな彼女たちが、来年の結成10周年イヤーに向けて、大きく動き始めた。7月31日に新曲「ライアーガール」をリリース、さらに自身のキャリア史上最大規模のライブツアーを年内に開催することを発表した。

「ライアーガール」は、ボカロP ニト。が作詞・作曲・編曲を担当。彼女たちらしさを残したまま、新しくキュートでアグレッシブな一面を魅せられる楽曲に仕上がっている。同時公開されたMusic Videoも、それぞれ“ライアーガール”に扮したメンバーがホテルの1室で寛いでいるシーンから始まり、挑発的な態度や身振りをしながらメンバーはどこに向かうのか？ ラストのシーンでは、前半の“ライアーガール”のイメージとは180度違った圧巻のダンスパフォーマンスが披露されているので注目して欲しい。

そんな力強い新曲を引っ提げて、全国津々浦々を巡るライブツアーは、「The Principal Show 2024」と銘打たれ、前半戦を「〜Sweet Time〜」、後半戦を「〜Hot Time〜」というサブタイトルを冠しており、ツアーの前半／後半で内容の異なるライブを展開させることもあわせて発表された。

昨日は＜「ライアーガール」リリース大祭り＞を開催、怒涛の発表ラッシュで精力的な活動を見せつける、5人組アイドルグループ・フィロソフィーのダンス。彼女たちの意気込みは、自ら【Principal＝主役】と名付けた今回のツアータイトルからもうかがい知ることができる。

※リリースより引用

◆香山ななこの今後の出演に関して

オフィシャルサイトでアナウンスさせていただいた通り、メンバーの香山ななこにつきましては、体調の回復を優先して、経過を見ながら活動再開の判断をさせていただきますので、予めご承知頂きますようお願い申し上げます。

https://danceforphilosophy.com/news/2024/07/30/4967

■「ライアーガール」

・Streaming / Download：https://philosophynodance.lnk.to/Liar_girl

・CD：https://PhilosophynoDance.lnk.to/7thSG

・Music Video：https://youtu.be/n9WkxXdjHYg



▼初回生産限定盤（CD＋BD＋フォトブック）：9,500円（税込）SRCL-12930〜12932

※BDには「Funky But Chic 〜静岡・京都・東京編〜」ファイナル東京公演の様子、当日密着のメイキング映像なども収録。

※副音声にメンバーによるオーディオコメンタリー収録

※豪華フォトブック付き

▼通常盤（CD）：2,000円（税込）SRCL-12933

＜全形態収録楽曲は共通＞

01.ライアーガール

02.曖昧シェイキット

03.マイアミ・ブルー

04.ランデヴー

05.ライアーガール(Instrumental)

06.曖昧シェイキット(Instrumental)

07.マイアミ・ブルー(Instrumental)

08.ランデヴー(Instrumental)

■URL

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【フィロソフィーのダンス The Principal Show 2024〜Sweet Time〜】

【公演スケジュール】

◆2024年10月12日(土) 北海道 [ OPEN 17:30／START 18:00 ]

会場：札幌BESSIE HALL

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社マウントアライブ（050-3504-8700）

◆2024年10月14日(月) 北海道 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：苫小牧ELLCUBE

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社マウントアライブ（050-3504-8700）

◆2024年10月26日(土) 神戸 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：ハーバースタジオ

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：(株)サウンドクリエーター（06-6357-4400）

◆2024年10月27日(日) 福岡 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：Drum son

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：(株)ビッグイヤーアンツ （092-712-4221）

◆2024年11月2日(土) 群馬 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：高崎Club Jammer’s

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

◆2024年11月3日(日) 茨城 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：水戸voice

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

◆2024年11月9日(土) 静岡 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：LIVE ROXY SHIZUOKA

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

◆2024年11月10日(日) 山梨 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：甲府Kazoo Hall

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

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【フィロソフィーのダンス The Principal Show 2024〜Hot Time〜】

【公演スケジュール】

◆2024年11月29日(金) 愛媛 [ OPEN 18:30／START 19:00 ]

会場：松山サロンキティ

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社デューク（087-822-2520）

◆2024年11月30日(土) 広島 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：SIX ONE Live STAR

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島)（082-249-3571）

◆2024年12月1日(日) 岡山 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：YEBISU YA PRO

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山)（086-231-3531）

◆2024年12月7日(土) 宮崎 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：FLOOR

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社GAKUONユニティ・フェイス（0985-20-7111）

◆2024年12月8日(日) 鹿児島 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：SR HALL

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社GAKUONユニティ・フェイス（0985-20-7111）

◆2024年12月14日(土) 石川 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：金沢AZ

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：FOB企画 金沢支社（076-232-2424）

◆2024年12月15日(日) 新潟 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：NEXS

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：FOB企画 新潟支社（025-229-5018）

◆2024年12月21日(土) 宮城 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：仙台MACANA

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社G.I.P（022-222-9000）

◆2024年12月22日(日) 福島 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]

会場：hipshot Japan

チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途

問い合わせ先：株式会社G.I.P（022-222-9000）

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【チケット情報】

■チケットFC先行期間

2024年7月31日(水)20:00-8月6日(火)23:59

https://danceforphilosophy-fc.com/s/n92/page/about?ima=4400

※申込みにはファンクラブへの入会が必要です。

※抽選 ※1人2枚まで ※未就学児童入場不可

■チケット一般発売

2024年9月7日(土)10:00〜各公演の前日まで受付

※先着 ※1人4枚まで ※未就学児童入場不可

■企画・制作

ソニー・ミュージックレーベルズ／株式会社360CONCEPT

■公演全般に関する注意事項

※開場・開演時間などは変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※アルコール類の持込、及び飲酒しての入場は固くお断りいたします。

※録音・録画・写真撮影は禁止となります。

※高輝度/扇形/円形/極端に長いサイリウム、誘導灯のご使用は固くお断りいたします。

※主催者都合による公演中止以外でのチケットの払戻しはできません。

※チケットの転売は禁止となります。

※出演者の出入り待ちは禁止となります。

※女性限定エリアの設置はございません。

※お花の送付（送付の可否・配送のお時間等）に関しましては各公演のお問い合わせ先に直接ご連絡ください。

※プレゼントBOXの設置はございません。差し入れやお手紙等のお預かりも出来かねますのでご了承くださいませ。

(執筆者: gallagherbros)