Switch「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」DL版予約開始!! フォロー＆リポストキャンペーン開催！

スクウェア・エニックスは、2024年10月24日(木)発売予定の「ロマンシング サ・ガ２」フルリメイク作品、「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」のNintendo Switchダウンロード版予約を、本日2024年8月1日(木)に開始した。

「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」は1993年12月に発売された「ロマンシング サ・ガ２」の完全フル3Dリメイク作品。





古の英雄「七英雄」とバレンヌ帝国歴代皇帝たちとの戦いを描き、フリーシナリオで展開される壮大なストーリーと、“閃き”や“陣形”など、他のRPGとは一線を画す「サガ」シリーズ独自の画期的なシステムはそのままに、新たに“連携”の導入や、成長システムの見直し、難易度設定の追加など原作ファンだけではなく、初めての人でも遊びやすいようにゲームシステムを再構築されている。原作ではドット絵で表現された広大な世界を美麗なフル3Dで刷新。レオンやジェラール、七英雄たちも原作のイメージをそのままに3Dビジュアルに進化し、イベントシーンはフルボイスになっている。

【Nintendo Switchダウンロード版 予約情報】

Nintendo Switch DL版予約

DL 版予約特典 装飾品セット

■シゲンの兵法書

バトル後に獲得できる技術点が10％上昇。

■キャットのお守り

バトル後に獲得できる収入が10％上昇。

・PlayStation5/PlayStation4、Steam DL 版（現在予約受付中）にも同予約特典が付与される。

パッケージ版初回生産分にも同特典が付与される。

ダウンロード版は 2024年10月23日(水)23：59 までに購入者が対象。

（Steam 版は 2024年10月25日(金)0:59 まで)

【Nintendo Switchダウンロード版予約開始記念 フォロー＆リポストキャンペーン】

Nintendo Switchダウンロード版予約開始を記念して、X（旧 Twitter）にてフォロー＆リポストキャンペーンが開催中。





公式 X アカウント（@Romasaga2_PR）をフォローして、対象ポストをリポストした人の中から、えらべる Pay 5,000円分が抽選で20名にプレゼントされる。



開催期間：2024年8月15日（木）23:59 まで





キャンペーンの詳細・応募規約はこちらを確認。

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3159/

【数量限定【e-STORE 専売】コレクターズエディション予約受付中】

＜商品内容＞

・「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」(パッケージ版)

・ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン Original Soundtrack

・ロマンシング サ・ガ 2 基礎知識編 復刻版

・ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン FORM-ISM ロックブーケ



＜価格＞

22,000 円(税込)



＜商品詳細＞

https://store.jp.squareenix.com/sp/romasaga2_RotS/index.html



※Steam 版は Steam キー（ダウンロード）「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」となる。

※コレクターズエディション Steam 版は 2024年10月24日(木)発売となるが、Steam キーは 2024年10月25日(金)より有効予定。

※画像はイメージ。実際の商品とは異なる場合あり。

※数に限りあり。なくなり次第終了。

【タイトル情報】

■「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」対応機種 Nintendo Switch/PlayStation4/PlayStation5/Steamジャンル RPG発売日 2024年10月24日(木)予定※Steam版は2024年10月25日(金)AM1：00予定希望小売価格 通常版 6,8２0円(税込)［パッケージ/ダウンロード］コレクターズエディション 22,000円(税込)プレイ人数 1人年齢別レーティング CERO:C

公式サイト https://www.jp.square-enix.com/rs2r

公式Xアカウント https://twitter.com/Romasaga2_PR

@Romasaga2_PR



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