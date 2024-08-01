Switch「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」DL版予約開始!! フォロー＆リポストキャンペーン開催！
スクウェア・エニックスは、2024年10月24日(木)発売予定の「ロマンシング サ・ガ２」フルリメイク作品、「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」のNintendo Switchダウンロード版予約を、本日2024年8月1日(木)に開始した。
「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」は1993年12月に発売された「ロマンシング サ・ガ２」の完全フル3Dリメイク作品。
原作ではドット絵で表現された広大な世界を美麗なフル3Dで刷新。
レオンやジェラール、七英雄たちも原作のイメージをそのままに3Dビジュアルに進化し、イベントシーンはフルボイスになっている。
【Nintendo Switchダウンロード版 予約情報】
DL 版予約特典 装飾品セット
■シゲンの兵法書
バトル後に獲得できる技術点が10％上昇。
■キャットのお守り
バトル後に獲得できる収入が10％上昇。
・PlayStation5/PlayStation4、Steam DL 版（現在予約受付中）にも同予約特典が付与される。
パッケージ版初回生産分にも同特典が付与される。
ダウンロード版は 2024年10月23日(水)23：59 までに購入者が対象。
（Steam 版は 2024年10月25日(金)0:59 まで)
【Nintendo Switchダウンロード版予約開始記念 フォロー＆リポストキャンペーン】
Nintendo Switchダウンロード版予約開始を記念して、X（旧 Twitter）にてフォロー＆リポストキャンペーンが開催中。
公式 X アカウント（@Romasaga2_PR）をフォローして、対象ポストをリポストした人の中から、えらべる Pay 5,000円分が抽選で20名にプレゼントされる。
開催期間：2024年8月15日（木）23:59 まで
キャンペーンの詳細・応募規約はこちらを確認。
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3159/
【数量限定【e-STORE 専売】コレクターズエディション予約受付中】
＜商品内容＞
・「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」(パッケージ版)
・ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン Original Soundtrack
・ロマンシング サ・ガ 2 基礎知識編 復刻版
・ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン FORM-ISM ロックブーケ
＜価格＞
22,000 円(税込)
＜商品詳細＞
https://store.jp.squareenix.com/sp/romasaga2_RotS/index.html
※Steam 版は Steam キー（ダウンロード）「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」となる。
※コレクターズエディション Steam 版は 2024年10月24日(木)発売となるが、Steam キーは 2024年10月25日(金)より有効予定。
※画像はイメージ。実際の商品とは異なる場合あり。
※数に限りあり。なくなり次第終了。
【タイトル情報】
■「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」
対応機種 Nintendo Switch/PlayStation4/PlayStation5/Steam
ジャンル RPG
発売日 2024年10月24日(木)予定
※Steam版は2024年10月25日(金)AM1：00予定
希望小売価格 通常版 6,8２0円(税込)［パッケージ/ダウンロード］
コレクターズエディション 22,000円(税込)
プレイ人数 1人
年齢別レーティング CERO:C
公式サイト https://www.jp.square-enix.com/rs2r
公式Xアカウント https://twitter.com/Romasaga2_PR
@Romasaga2_PR
(C) SQUARE ENIX
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