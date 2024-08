Billlie初のワールドツアーにヨーロッパが熱狂！唯一無二の世界観で世界規模の人気 

ガールズグループBilllieが初のワールドツアーを成功させ、高い“グローバル人気”を改めて見せつけた。

Billlieは7月30日(現地時間)、ポーランド・ワルシャワで「Billlie World Tour 'Our FLOWERLD (Belllie've You)' EUROPE」の幕を閉じた。

今回のツアーはBilllieにとって初のワールドツアーで、7月12日のドイツ・ミュンヘンを皮切りに、ベルリン、ケルン、スウェーデン・ストックホルム、イギリス・ロンドン、ポルトガル・リスボン、チェコ・プラハ、ハンガリー・ブダペスト、ポーランド・ワルシャワなどヨーロッパ9都市を訪れ、現地のファンと交流した。特に、ポーランド公演はツアーファイナルだっただけに、ファンも開演前からBilllieの曲を歌うなど、より一層の熱気に包まれた。

(写真=MYSTIC STORY、Studio PAV Europe)Billlie

この日、Billlieは世界のリスナーから愛された『GingaMingaYo(the strange world)』で華麗なオープニングを飾り、『RING ma Bell(what a wonderful world)』、『EUNOIA』など代表曲のステージを多数披露。

また、初のワールドツアーを記念してBelllie've(Billlieのファンネーム)への愛を豊かなセットリストに盛り込み、『DANG!(hocus pocus)』『BYOB(bring your own best friend)』の英語バージョンで披露するなど、海外ファンを大いに沸かせた。

(写真=MYSTIC STORY、Studio PAV Europe)Billlie

このほかにも、ワールドツアーだけで披露されたユニットステージをはじめ、Billlieならではのストーリー仕立てで構成された多彩なパフォーマンスで楽しませた。ファンたちも全曲を合唱するなど、史上最大級の盛り上がりを見せた。

初のワールドツアーを成功させたBilllieは、「いつのまにか初のワールドツアーの最終公演だが、最後のコンサートをともにしてくださったBelllie'veの方々に心から感謝する。Billlieがツアーをうまく終えることができたのは、全てBelllie'veのおかげだ」とし、「今後も、もっと良い思い出を作れるよう熱心に活動するので見守っていてほしい。改めて感謝し、今日送ってくださった応援と歓声を忘れず、永遠に心の中にしまっておきたい」と胸いっぱいの感想を伝えた。

初のワールドツアーを終えたBilllieは今後、11月15日〜12月14日にかけてアメリカで公演を行う予定だ。