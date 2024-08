2NE1、単独コンサートの予告映像を公開…8月5日よりチケット販売開始！

2NE1が10月、デビュー15周年を記念して完全体コンサートを控えている中、雰囲気を盛り上げる映像を公開し、ファンの心拍数を高めた。YG ENTERTAINMENTは本日(1日)、公式YouTubeチャンネルに「2024 2NE1 CONCERT 'WELCOME BACK' IN SEOUL - SPOT VIDEO」を掲載した。圧倒的なカリスマ性で武装した2NE1のレジェンドステージを収録し、当時の感動と興奮を思い起こさせる。

観客の割れんばかりの歓声の中、ステージのあちこちを駆け巡りながら、ステージを支配するメンバーたちの姿は戦慄を走らせる。2NE1ならではの華やかなパフォーマンスに、視線が釘付けになる。特に、メンバーたちの真心のこもった感動的なコメントは、過去の思い出を呼び起こし、完全体でのコンサートに対する期待を高めた。この日、公式ブログに公開されたチケットオープンの予告ポスターも注目を集めた。2014年に行ったコンサートツアー「ALL OR NOTHING」の写真を活用したもので、カメラに向かって満面の笑みを浮かべているメンバーとBLACKJACK(ファンの名称)の姿が、感動を与える。これと共に、数日後に迫っているチケット販売スケジュールを公開し、熱いチケット争奪戦を予感させた。2NE1は10月5〜6日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて「2024 2NE1 CONCERT 'WELCOME BACK' IN SEOUL」を開催する。その後、神戸と東京をはじめ、スケジュールを徐々に拡大していき、来年までにできるだけ多くの国のファンに会う予定だ。「2024 2NE1 CONCERT 'WELCOME BACK' IN SEOUL」の一般販売は、5日の午後8時からINTERPARK TICKETでスタートする。別途の先行販売は行われず、詳細はYG ENTERTAINMENTの公式サイトで確認することができる。