¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡¦£Ç·»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡Û½éÆüÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ÎÌî¸ýÍµ»Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ§¤à¤À¤±¡×
¡¡¾¾¸Í¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡×¤¬£¸·î£±Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î½ÅÀï¼Ö¡¦Ìî¸ýÍµ»Ë¡Ê£´£±¡áÀéÍÕ¡Ë¤Ï¡¢Àè¹ÔÍÍø¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾¾¸Í¥Ð¥ó¥¯¤ò°Õ³°¤Ë¤â¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È£³¡¦£³¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¾¾¸Í¤ÏÆÃ¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»ß¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì¼¡Í½Áª¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤Îµ²±ÄÌ¤ê¡¢²áµî£µ²ó»²Àï¤·¤Æ°ì¼¡Í½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï£±²ó¤Î¤ß¡Ê¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¤Ç¤Ï½àÍ¥¿Ê½Ð¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àº£Ç¯¤Ï¡¢½éÆü¤Î°ì¼¡Í½Áª£¶£Ò¡¢ÀÖÈÄ¤Ç¥«¥Þ¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤Æ§¤ßÄ¾¤·¤Ç³¤Ï·º¬·ÃÂÀ¤ò¿¶¤êÀÚ¤êÃÏ¸µ¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£¡ÖÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÀè¹Ô¤·¤¿Áª¼ê¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æàº£Æü¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Êá¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²÷¾¡¤·¡ÖÎãÇ¯¤Ï´Ö³Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÃÏ¸µµÇ°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È£²²óÌÜ¤ÎÃÏ¸µµÇ°°ìÍ½¥¯¥ê¥¢¤ò´î¤ó¤À¡£
à½ÐÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ðá¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¯£²Æü¤ÎÆó¼¡Í½Áª¤Ç¤â¹¥¾¡Éé¤ÏÉ¬»ê¡£¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ§¤à¤À¤±¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£