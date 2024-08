ムーミン公式パティスリー「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」の期間限定スイーツとして「レモンのショコラケーキ」が登場!

「ムーミンショップ パティスリー」初の季節限定ケーキは、冷やしてもおいしいレモンとショコラのケーキです☆

グレープストーン「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」レモンのショコラケーキ

参考価格:1,944円(税込)

販売期間:2024年8月7日(水)〜10月31日(木)頃まで

販売店舗:『MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)』の期間限定ポップアップストア

グレープストーンが運営する『ムーミン』公式パティスリー「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」から、「レモンのショコラケーキ」が期間限定で登場します。

トーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日は「ムーミンの日」

ムーミンの日を記念して「ムーミンショップ パティスリー」初となる、季節限定ケーキ「レモンのショコラケーキ」が誕生しました☆

2024年1月よりムーミン公式パティスリーとして誕生した「ムーミンショップ パティスリー」

自然とともに生きる「ムーミン」たちののどかな暮らしに共感して、食べるとホッと安らげるお菓子ができました。

おいしくて、かわいくて、カラダのことも考えた、イイコトいっぱいのお菓子たちが集まったパティスリーです。

そんなムーミン公式パティスリーから、季節限定で「レモンのショコラケーキ」が新しく仲間入り。

冷やしてもおいしい季節限定の「レモンのショコラケーキ」には、カカオ分70%のフルーティーなチョコレートから生まれる濃厚な口どけのショコラケーキに、爽やかで甘酸っぱいレモンピールを練り込んであります。

しっとりとしたショコラケーキに爽やかな風味とレモンピールの食感がアクセント。

切り分けて友だちや家族と「ムーミンママ」のお茶会のような時間を過ごせるスイーツです☆

かわいらしいパッケージに入っているので、ギフトにもおすすめです。

夏にぴったりの冷やしておいしいレモンとショコラのケーキ。

「ムーミンショップ パティスリー」に2024年8月7日より期間限定で登場する「レモンのショコラケーキ」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚な口どけと爽やかな風味!グレープストーン「ムーミンショップ パティスリー」レモンのショコラケーキ appeared first on Dtimes.