アメリカの南東部にサービスを提供している非営利の血液センターがランサムウェア攻撃に遭い、業務を手動に切り替えたために血液供給に遅延が発生していることがわかりました。Ransomware attack disables computers at blood center serving 250 hospitals in southeast US | AP Newshttps://apnews.com/article/blood-center-cyberattack-ransomware-florida-d82905237830b55fbbad30acee116893

Ransomware disrupts blood supply to 250+ US hospitals • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/07/31/ransomware_blood_supply_hospital/OneBlood's virtual machines encrypted in ransomware attackhttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/onebloods-virtual-machines-encrypted-in-ransomware-attack/今回ランサムウェアの被害を受けたのは非営利団体のOneBloodです。IT系メディアのBleepingComputerによると、VMware ESXiサーバーが攻撃を受けて暗号化されたことで、OneBloodのシステム全体に影響が及んでいるとのことです。血液の供給が遅延しているため、OneBloodはサービスを提供している250以上の病院に対し、血液不足のプロトコルを発動するよう要請しました。輸血等を支援する非営利団体・AABBの災害対策本部がOneBloodを支援していますが、一部の血液型や血小板が不足している状態にあるとのことです。影響を受ける州は、フロリダ、ジョージア、ノースカロライナ、サウスカロライナなどです。IT系メディアのThe Registerによると、今回の犯行に関する声明を出したものはいないようだとのこと。The Registerなど一部のメディアは「今回の事件は、イギリスの国民保険サービス(NHS)が直面した状況と非常によく似ている」と伝えました。NHSは2024年6月にサイバー攻撃を受け、NHSのサービスを利用する複数の病院で輸血や手術が行えなくなる状態に陥っていました。ランサムウェア攻撃で病院のシステムが停止し輸血や手術が行えなくなる非常事態が発生、ロンドンの複数の病院が混乱に陥り予定されていた分娩もキャンセルに - GIGAZINEOneBloodは「連邦、州および地方当局だけでなく、サイバーセキュリティの専門家と協力して、可能な限り迅速にシステムを回復するべく取り組んでいます」と述べました。