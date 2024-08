『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』が、銀座三越にて期間限定で開催決定!

日本初となる「トムとジェリー85周年記念展」で、楽しいグッズもたくさん登場します☆

銀座三越『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』

開催期間:2024年8⽉7⽇(水)〜8⽉19⽇(月)まで

※最終日午後6時終了

※入場は、各日終了30分前まで

チケット販売期間:

・前売券:2024年6月18日(火)10:00〜8月6日(火) 23:59まで

・当日券:2024年8月7日(水)10:00〜8月19日(月)12:00まで ※店頭販売:最終日17:30まで

入場チケット料金:

種別当日券前売券一般1,400円1,100円小・中・高校生600円400円ペア2,400円2,000円エムアイカード会員 一般700円なしエムアイカード会員 小・中・高校生400円なし

入場チケット販売:前売券はセブンチケット(セブンコード:106-404)、ローソンチケット(Lコード:33007)にて販売

※ローソンチケットでの購入の際には、チケット代の他に手数料が必要です

※当日券はセブンチケット、ローソンチケットと展覧会会場入口にて販売

※エムアイカード プラス会員限定入場チケットは、当日券のみの販売。前売券の販売はありません

※入場の際、混雑時には整理券を配布する場合があります

会場:銀座三越 新館7階 催物会場

1940年にウィリアム・ハンナ氏とジョセフ・バーベラ氏が世に送り出したアニメーション『トムとジェリー』

ネコの「トム」とネズミの「ジェリー」が毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしています。

2025年に85周年を迎える作品の中で、誕生から変わらずに描かれてきたふたりの何気なくも楽しい日々。

そこには“日常を笑いに変えるヒント”がたくさん隠れています。

そんな『トムとジェリー』の世界観が満喫できる『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』を、銀座三越にて開催。

ふたりの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示やフォトスポットなどを通して「トム」と「ジェリー」の日常を楽しむことができる体験型の展覧会です。

また、展覧会オリジナルアイテムを含む多数のグッズも登場します☆

体験型の展示

1940年の初公開作品から最新作まで、『トムとジェリー』の歴史や概要を紹介する体験型の展示を実施。

何気ない日常の一コマを見つめ直して、”BUDDY(相棒)”と一緒にいる楽しさを再認識できます☆

「トム」と「ジェリー」やその仲間たちは、日常の中で楽しみを見つけて遊ぶ天才!

作中で繰り広げる”PLAY”を紹介してくれます。

作品に彩りを与えてくれる個性豊かな”FRIENDS(仲間たち)”も詳しく紹介。

おなじみのキャラクターから、知らなかったキャラクターまで、『トムとジェリー』の世界に詳しくなれる展示内容となっています。

トムとジェリー85周年記念展オリジナルグッズを一部紹介

『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』にて『トムとジェリー』85周年記念展オリジナルグッズを販売。

笑顔あふれる「トム」と「ジェリー」をデザインしたグッズの一部を紹介していきます。

トムとジェリー85周年記念展 ぬいぐるみバッジセット

価格:1,760円(税込)

台紙サイズ:H100×W135×D25mm

口を大きく開けて笑う姿に、こちらも思わず笑顔になれるぬいぐるみバッジ。

「トム」と「ジェリー」がセットになった、一緒に仲良く使いたいグッズです。

トムとジェリー85周年記念展 チョコクランチ缶

価格:1,458円(税込)

サイズ:W140×H53×D87mm

食べ終わったあとも小物入れなどに使える、缶入りのチョコクランチ。

来場記念のおみやげにもおすすめです☆

トムとジェリー85周年記念展 トートバッグ

価格:2,750円(税込)

サイズ:約 W350×H390×D50mm

仲良く笑う「トム」と「ジェリー」を描いたトートバッグ。

『トムとジェリー』の世界観あふれるカラーリングも魅力です。

トムとジェリー85周年記念展 タフィー ぬいぐるみS

価格:2,970円(税込)

サイズ:W135×H160×D85mm

ちょこんとお座りしながら笑みを浮かべる「タフィー」のぬいぐるみ。

”85”のロゴが入ったおむつとピンクの蝶ネクタイでおめかししています。

トムとジェリー85周年記念展 マスコット

価格:2,750円(税込)

サイズ:トム 110×85×35mm/ジェリー 110×85×35mm

「トム」が“8”、「ジェリー」が“5YEARS”のデザインになった、85周年記念マスコット。

かわいいだけでなく、アニバーサリーの特別感もあるグッズです☆

トムとジェリー85周年記念展 天使ジェリー/悪魔トム マスコット

価格:各2,640円(税込)

サイズ:天使ジェリー H150×W145×D70mm、悪魔トム H170×W115×D80mm

悪魔になった「トム」と天使の「ジェリー」をデザインしたマスコット。

単体ではもちろん、ペアで揃えたくなるグッズです。

「トム」と「ジェリー」のユニークでかわいい魅力いっぱいの展示イベント!

『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』は、銀座三越にて2024年8⽉7⽇(水)から8⽉19⽇(月)までの開催です。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & Turner Entertainment Co. (s24)

※画像はイメージです

※掲載の情報について、予告なく変更・中止する場合があります。 必ず事前に銀座三越ホームページ(特設サイト)を確認ください

※混雑の状況により、入場を制限する場合があります

※入場方法やグッズ販売の詳細については、銀座三越ホームページ(特設サイト)にて確認ください

