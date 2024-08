◆カン・テリ「関コレ」トップバッター

【モデルプレス=2024/08/01】「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」とカリスマ的人気を誇る韓国モデルのテリ(カン・テリ)が1日、大阪・京セラドームにて開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」(以下、関コレ)のトップバッターを飾った。美しい脚とデコルテを披露したミニ丈キャミソールワンピース姿で笑顔いっぱいにトップバッターを飾ったテリ。肩部分から足元まで流れた大きなリボンがガーリーさを際立たせていた。

◆「関コレ」テーマは「passion」

◆「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」

関西から世界へ文化を発信し続ける「関コレ」。今回は「やりたいことを続ける力、好きなことを続ける力を応援する」という意味が込められた「passion」をテーマに、鈴木愛理、柏木由紀らモデル、ばんばんざい、ヘラヘラ三銃士といったクリエイターのほか、IS:SUE、DXTEEN、YENA(イェナ)らアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央とシークレットMCとしてSnow Manの阿部亮平が登場。大倉士門がLive StreamingのMCを務める。(modelpress編集部)開催日程:2024年8月1日開催時間:12:30開場 14:00開演開催場所:京セラドーム大阪【MODEL】伊藤桃々、大友花恋、梶原叶渚、加藤ナナ、白間美瑠、上西星来、鈴木愛理、せいせい、田中芽衣、浪花ほのか、ねお、野咲美優、Hinata、HIMEKA、前田希美、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀 and more【GUEST】明日花キララ、アンジェラ芽衣、一ノ瀬颯、井手上漠、井本彩花、宇佐卓真、折田涼夏、柏木由紀、加藤美南、かとゆり、木戸大聖、熊田曜子、黒木ひかり、桜庭遥花、島崎遥香、翔、曽野舜太(M!LK)、高橋愛、田久保夏鈴、立花琴未、ちせ、千葉恵里(AKB48)、頓知気さきな、中島結音、長田光平、ハンチ、PyunA.、ふかわ。、藤咲凪(最終未来少女)、古澤里紗、本田紗来、松本かれん(FRUITS ZIPPER)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、Mumei、ゆりにゃ、吉井美優 and more【ABEMA GUEST】小國舞羽、瀬川陽菜乃、藤田みあ、Bao、米澤りあ【Hello Kitty & Friends】クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ハローキティ【OPENING ACT】杉本琢弥、超常フォーチューン and more【関西コレクション公式アンバサダー】SON AMI、Hinata、むっかなチャンネル【CREATOR】amaneあまね、あみか(フォーエイト48)、えいしとさなです。、ESPOIR TRIBE−エスポワール・トライブ−、えみ姉、おさき、きりまる、なるねぇ、はねまりチャンネル、ばんばんざい、ヘラヘラ三銃士、MINAMI、むっかなチャンネル、ゆん、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more【GLOBAL GUEST】テリ(Taeri)and more【ARTIST】AmBitious、IS:SUE、DXTEEN and more【NEXT BREAK ARTIST】YENA、n.SSign、Gyubin、夢喰NEON and more【FUTURE】川口飛雄我、高橋かの、ひなた、真楪伶、山崎心(※「崎」は正式には「たつさき」)、山田寿々、優音、れねぴ and more【MC】朝日奈央、阿部亮平(Snow Man)【Live Streaming MC】大倉士門【Not Sponsored 記事】