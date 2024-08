【東京都 大阪府】ソウル発のレディースカジュアルウェアブランド「KIRSH」が、周年祭＆POPUPを開催！

「KIRSH」は、原宿にて、8月1日(木)〜6日(火)の6日間限定の周年祭を、大阪の阪急百貨店うめだ本店では、8月7日(水)〜13日(火)の期間限定でPOPUPを開催する。

ソウル初のレディースカジュアルウェアブランド



「KIRSH」は、2015年に韓国ソウルで誕生した「さくらんぼ」がモチーフのレディースカジュアルウェアブランド。

有名K-POPアーティストが愛用するなど韓国の人気タレント達が着用していることがきっかけで、10〜20代を中心に日本でも人気が高まっている。

祝1周年!原宿旗艦店で周年祭を開催



東京・原宿でのグローバルストアオープンから1周年を迎えるにあたり、8月1日(木)〜6日(火)の期間、周年際を開催。

周年際ではKIRSHシンボルのチェリーデザインのカップケーキを用意しているほか、6日間限定の特別割引企画や参加型イベントも実施する。

イベント参加者でミッションをクリアした人にはKIRSHの日本だけのノベルティのプレゼントも!また、東京ローンチ1周年を記念して、レッドチェリーならではの爽やかな魅力を強調した東京エクスクルーシブコレクション「Big Cherry Tokyo Collection」を発売する。

KIRSH x HELLO KITTY Collectionをローンチ



8月7日(水)〜13日(火)の期間、大阪の阪急百貨店うめだ本店にて開催されるPOPUPでは、ハローキティの魅力にキルシーのチェリー味を加えたコラボレーション「KIRSH x HELLO KITTY Collection」をローンチ。



「KIRSH」のシンボルであるチェリーを、ハローキティがギュッと抱きしめたデザインなど、コラボレーションならではのエクスクルーシブなアイテムを販売する。

POPUP期間中は購入者限定のノベルティも多数揃えており8月10日(土)は、ハローキティのグリーティングも行う予定だ。

KIRSH x HELLO KITTY Collectionについて



「KIRSH x HELLO KITTY Collection」の販売先は阪急百貨店うめだ、KIRSH原宿旗艦店、公式オンライン。商品情報については公式Instagramにて随時告知していく。



周年祭&POPUP、そして新コレクションのローンチと、「KIRSH」が届ける盛りだくさんのイベントをチェックしてみて!

■KIRSH店舗情報

住所:東京都渋谷区神宮前4丁目27番6号 1階

営業時間:11:00〜20:00

■POPUP店舗情報

住所:大阪府大阪市北区角田町8番7号

営業時間:10:00〜20:00

KIRSH公式オンラインストア:https://kirsh.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/kirsh_jp_official

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653037

(丸本チャ子)