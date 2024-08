アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

今回は、2024年8月より実施されている学習を応援するイベントのほか、新たに実装されたコンテンツを紹介していきます☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』2024年8月学習応援イベント

iOS・Android/基本無料

アプリダウンロードはこちら

ディズニーやピクサーの作品で英語が学べる、大人向け英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初級者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特徴です。

獲得した学習ポイント(ジュエル)を消費することで、基本無料でレッスンを続けられるほか、貯まったジュエルで、デジタルアートコレクションを獲得するチャンスがあるなど、楽しみながら英語を学ぶことができます。

そんな「ディズニー ファンタスピーク」に、2024年8月1日よりロードショーされている、ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』の公開にあわせたコンテンツが登場。

学習を応援するイベントの開催と、学習がもっと楽しくなる新機能がリリースされています☆

2024年8月の学習応援イベント

イベント期間:2024年8月1日(木)〜 8月23日(金)23:59

※期限を過ぎるとプレゼントへの応募・壁紙のダウンロードはできません

対象作品:『インサイド・ヘッド』

賞品・当選人数:

映画『インサイド・ヘッド2』オリジナル壁紙 参加者全員映画『インサイド・ヘッド2』オリジナルA5ノート(非売品)6名映画『インサイド・ヘッド2』オリジナルトートバック(非売品)6名

応募方法:指定の話までストーリー『インサイド・ヘッド』の「物語を聞く」(リスニング学習)を完了させ、応募ページから応募ください。

オリジナル壁紙:5話までオリジナルA5ノート:10話までオリジナルトートバック:20話まで

※「物語を聞く」(リスニング学習)のみの学習で応募ができます

※オリジナル壁紙は、リスニング学習を5話まで完了すると専用ページよりダウンロードができます。オリジナルA5ノートとオリジナルトートバックは、応募の中から抽選で当選者を決定します

※事前に応募規約を確認の上参加ください

「ディズニー ファンタスピーク」では学習のモチベーションをさらに上げてもらうために、学習するとディズニーグッズが当たるイベントを定期的に開催されています。

2024年8月は、ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』の劇場公開を記念して、参加者全員に映画『インサイド・ヘッド2』の壁紙をプレゼント。

さらに抽選で、映画『インサイド・ヘッド2』オリジナルグッズが計12名に当たります。

イベント開催期間中に、2015年公開の前作である『インサイド・ヘッド』のストーリーを「聞くだけ」でプレゼントに応募することができます。

期間限定でアプリアイコンのデザインを変更

変更期間:2024年7月23日(火)〜8月23日(金)

「ディズニー ファンタスピーク」は8月23日まで、アプリアイコンのデザインを『インサイド・ヘッド』イメージに変更中。

この期間にしか見ることができないデザインを楽しむことができます。

学習をサポートする新機能が続々登場

追加機能が続々登場している「ディズニー ファンタスピーク」

今後も楽しみながら英語を学ぶことができるコンテンツが追加される予定です。

デジタルリワード機能:メダル

実装日:2024年7月末

日々の学習と連動した、デジタルリワード機能が新登場。

「ストーリー」を学習すると獲得できるメダルと、累計学習日数によって獲得できるメダルの2種類があります。

それぞれのメダルには、ディズニー作品やピクサー作品のキャラクターが描かれており、メダルの数は現在約170個です。

「ストーリー」で公開されている作品はもちろん、他の作品からも様々なキャラクターが登場。

メダル集めを楽しみながら、学習をすることができます。

※メダルの数は2024年7月時点。随時追加されます

シェア機能

実装日:2024年7月末

「ストーリー」で学習した内容や、獲得したメダル、連続学習の記録をシェアできる機能を追加。

学習の進ちょく管理に使ったり、友人間でお気に入りのシーンをシェアしたりするのに活用できます。

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』のオリジナルグッズが当たるスペシャル企画。

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」にて2024年8月23日まで開催されている「8月学習応援イベント」の紹介でした☆

