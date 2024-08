【初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 2023 VR ver.】受注期間:8月1日~9月19日2025年2月 発売予定価格:29,975円

ホビーストックは、フィギュア「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 2023 VR ver.」を2025年2月に発売する。通販サイト「Amazon」などで予約を受け付けており、受注期間は9月19日まで。価格は29,975円。

本製品は、イラストレーター・ぶくろて氏が描いたイベント「HATSUNE MIKU EXPO 2023 VR」のメインビジュアルをモチーフに、1/7スケールでフィギュア化したもの。

パズルのようなカラフルなドレスを着てとってもキュートなビジュアルを細部までこだわって造形しており、イラスト背景を参考に支柱をサイコロ型にすることでイラストの世界観そのままに飾れるよう工夫を凝らしている。

なおホビーストックのECサイトで予約すると、購入特典として「笑顔パーツ」が追加で付属する。

「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 2023 VR ver.」

ホビーストック購入特典「笑顔パーツ」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約360mm(台座含む) 素材:ABS、PVC

Art by Bukurote (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※写真は試作品です。実際の製品とは多少異なります。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。