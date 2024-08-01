¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÊÆ¹ñ¡¡¡ÖÅÄÃæÈþÆî¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¨ー¥¹FW¤ò·Ù²ü¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ2024¡Û
½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï7·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡Ë¡¢1¼¡¥êー¥°ºÇ½ªÀï¡ÊÂè3Àï¡Ë¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3－1¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢CÁÈ2°Ì¤Ç1¼¡¥êー¥°¤òÆÍÇË¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ ½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏBÁÈ1°ÌÄÌ²á¤ÎÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£ËÌÀî¤¬½ÓÊå×Ç×Ê¤Î25¥áー¥È¥ëFKÃÆ
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤ÎÂè1Àï¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2Àï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë2¥´ー¥ë¤òµó¤²¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò±é¤¸¤¿ÆüËÜ¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ëÂè3Àï¤Ï¡¢Á°Àá¤«¤éÀèÈ¯¥á¥ó¥Ðー¤ò4¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
Á°Àþ¤Ë¥¹¥Ôー¥ÉË¤«¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ·¤¨¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¡£½øÈ×¤«¤é¥Üー¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾22Ê¬¡£MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FW¿¢ÌÚÍý»Ò¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£ー¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤òFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬Î®¤·¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¤ÏÆ±32Ê¬¤Ë¤âFWÅÄÃæÈþÆî¤¬¥´ー¥ë¡£¥¨ー¥¹¤Îº£Âç²ñ½é¥´ー¥ë¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
Æ±42Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¥´ー¥ëÀµÌÌÌó25¥áー¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¾ÀÜFK¡£¥¥Ã¥«ー¤ÎDFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥Üー¥ë¤Ï¥´ー¥ë±¦¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼½ÓÊå¤ÎFK¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°ì·â¤ËSNS¤â´¿´î¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½ÓÊå¡×¡Ö¥Þ¥¸½ÓÊå¡×¤Ê¤É¤Î¥ïー¥É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
ËÌÀî¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤¬º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¡£¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç²ñ¿´¤ÎFK¤òÊü¤Á¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¢£¼¡Àï¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÎºÇ¿·¾Ï¡×
DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬½éÀï¤ÇÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÁ°¤Ë¤ÏMFÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤âÊÌ¥á¥Ë¥åーÄ´À°¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤ÎÃæ¡¢1¼¡¥êー¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜ¡£¼¡Àï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç·ãÆÍ¤·¡¢Ì¾¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCBS SPORTS¡Ù¤â¡Ö½à¡¹·è¾¡¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÎºÇ¿·¾Ï¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ò·Ç¤²¡¢¶áÇ¯¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿Î¾¹ñ¤ÎÂÐÀï¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥Ê¡¦¥¿¥Ê¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¥¨ー¥¹FWÅÄÃæ¤ò·Ù²ü¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Áー¥à¤Î1¤Ä¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÆ·úÃæ¡£ÊÆ¹ñ¤¬Â¾¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Î¥ª¥Ã¥º¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜÀï¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÓÅÄÂÀ´ÆÆÄ¤ÏÊÆ¹ñÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ê°ÜÆ°¤ò¶´¤à¤Î¤Ç¡Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì¾¾¡Éé¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤¦½à¡¹·è¾¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£