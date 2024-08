RIIZE、ブランドミューズをつとめるエチュードの新ビジュアルが公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■RIIZEのビジュアルが入ったディスプレイが全国の一部ドラックストア、バラエティストアに登場!

RIIZEがブランドミューズを務める韓国コスメブランドのエチュードが、新ビジュアルを公開した。

既存のピンクのパッケージから一転し、高級感溢れるブラックのパッケージへと変わった“カールフィックスマスカラ ボリュームブラック”に合わせ、RIIZEのビジュアルも4月に公開されたエチュードマスカラ工場の“まつげ製造員”に扮する愉快で楽しいムードから、シックでクールな雰囲気となっている。

また、“カールフィックスマスカラ ボリュームブラック”の発売(8月1日)にあわせて、RIIZEのビジュアルが入ったディスプレイが全国の一部ドラックストア、バラエティストアに登場する。

エチュード×RIIZE 特設サイト

https://www.etudehouse.com/jp/ja/campaign/etude_riize_campaign/

RIIZE OFFICIAL SITE

https://riizeofficial.jp/