世界で初めて、AIで制御された自律型ロボットが人間の虫歯治療を行いました。ロボットの開発元企業は「人間の8倍速く処置を施せる」と伝えました。Fully-automatic robot dentist performs world's first human procedurehttps://newatlas.com/health-wellbeing/robot-dentist-world-first/

Perceptive | Meet Modern Dentistryhttps://www.perceptive.io/一連の治療システムは歯科用ロボットを開発するPerceptiveが生み出したもので、治療はハンドヘルド型スキャナによる3Dスキャンと自律型ロボットによる治療の2工程に分かれています。治療の際は、まずスキャナを使用して口腔内の状態をスキャンし、歯の3Dモデルを作成します。Fast oral scans using OCT - YouTubeこの時点で人間の歯科医が「治療が必要」と判断した場合、その後の作業をロボット歯科医に引き継がせることができます。Perceptiveのロボット歯科医は詰め物と被せ物治療を得意としていて、作業を15分程度で終わらせることができるとのこと。Perceptiveは「人間が治療すれば2時間近くかかり、通常、歯科医は2回に分けて来院するよう伝えます。しかし、このロボットであればたった15分で治療できます」と述べました。以下の動画で、ロボット歯科医が治療している様子を確認することができます。Perceptiveは「最も動きの激しい条件下でも、安全に仕事をこなすことができます」と伝えています。World's first human treatment by a fully automated robotic dentist - YouTubePerceptiveのCEO兼創設者であるクリス・シリエロ氏は、「世界初の完全自動ロボット歯科治療を成功させることができて興奮しています。この画期的な医療技術は、歯科治療の精度と効率を高め、多数の人がより良い歯科治療を受けられるようにするものです。今後システムを進化させ、完全に自動化された歯科医療ソリューションを開拓することを楽しみにしています」と話しました。