¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×µÈÌî²È¤È½é¥³¥é¥Ü¡¡¡Ö¥³¥Ô¡¼Ç½ÎÏ¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡È¤É¤ó¤Ö¤ê¡É¤Ê¤ÉÂ³¡¹
¡¡µÈÌî²È¤Ï8·î1Æü¡¢¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤ÈµÈÌî²È¤Þ¤ó¤×¤¯ÂçºîÀï¡Ù¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤ò8Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤ò9·î3Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë11»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµÈÌî²È¥³¥é¥Ü¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ö¤ª¤ª¤¢¤ï¤Æ¡×¡Ö¤¹¤¤¤³¤ß¡×¤Û¤«¡Ä6¼ï¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ê¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Þ¤ó¤×¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡× ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ ¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡ÖµíÐ§¡×¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡Ù¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢1¸Ä¡¦¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÂÞ£±ÂÞÉÕ¤¡Ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡¡µíÐ§¡¦¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¥»¥Ã¥È¡Ù¤È¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡¡µíÐ§¡¦¥¸¥å¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¡Ù¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡Ö¾®À¹¡×¤¬546±ß¡ÊÀÇ¹þ600±ß¡Ë¡¢¡ÖÊÂÀ¹¡×¤Ï576±ß¡ÊÀÇ¹þ633±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï1¿Í3¿©¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡Ù¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤¬¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò·Ç¤²¤ÆÁö¤ë¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ÆÂçËþÂ¤Î¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¡¢³Ú¤·¤¯µíÐ§¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢Âè1ÃÆ¤Ï4¼ïÎà¡¢Âè2ÃÆ¤Ï3¼ïÎà¤ÎÁ´7¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1Æü¤Î¿ôÎÌ¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆÈÎÇä¡£ÅöÆüÊ¬¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤É¤ó¤Ö¤ê3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ù¡Ê¾®À¹¡¦ÊÂÀ¹¡¦ÂçÀ¹¤Î3ÅÀ¡Ë¤¬ÃêÁª¤Ç500¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢9·î2Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°ÄÌÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯ÂçºîÀï¥»¥Ã¥È¡Ù3,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤ò´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµÈÌî²È¥³¥é¥Ü¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ö¤ª¤ª¤¢¤ï¤Æ¡×¡Ö¤¹¤¤¤³¤ß¡×¤Û¤«¡Ä6¼ï¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ê¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Þ¤ó¤×¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡× ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ ¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡ÖµíÐ§¡×¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡Ù¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢1¸Ä¡¦¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÂÞ£±ÂÞÉÕ¤¡Ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£À¹¡Ù¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤¬¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò·Ç¤²¤ÆÁö¤ë¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ÆÂçËþÂ¤Î¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¡¢³Ú¤·¤¯µíÐ§¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢Âè1ÃÆ¤Ï4¼ïÎà¡¢Âè2ÃÆ¤Ï3¼ïÎà¤ÎÁ´7¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1Æü¤Î¿ôÎÌ¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆÈÎÇä¡£ÅöÆüÊ¬¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤É¤ó¤Ö¤ê3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ù¡Ê¾®À¹¡¦ÊÂÀ¹¡¦ÂçÀ¹¤Î3ÅÀ¡Ë¤¬ÃêÁª¤Ç500¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢9·î2Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°ÄÌÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯ÂçºîÀï¥»¥Ã¥È¡Ù3,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤ò´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¡£