¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¹â¹»À¸ÌòÇÐÍ¥¡¢Éã¤â¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ç¥Í¥Ã¥È¶½Ê³
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤¬£··î£²£¹Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ß¤Î¤ê¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤¬¡¢É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¡¦¾Ä¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¾Ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤¬¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤ÎÆóÀ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¾Ä¤È³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤Î¤ê¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¾Ä¤ËÂÐ¤·¡¢·ãÅÜ¡£¼«Ê¬¤¬°¦¿Í¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤ß¤Î¤ê¤ÎÉ×¤ÎÍ¦Âç¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÉã¿ÆÂå¤ï¤ê¡É¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤ß¤Î¤ê¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¾Ä¤Ï¡¢¤ß¤Î¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë½Î¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤Î¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤ß¤Î¤ê¤Î¼«Âð¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤ØÍ¦Âç¤âµ¢Âð¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³¿ÍÈ¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡²ó¤ØÂ³¤¯¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤Î½÷À¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾Ä¤ò±é¤¸¤ëÌîÂ¼¤Ï¡¢¸½ºß£²£°ºÐ¡£¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¾ÄÌò¤Ë¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê»°Âð¾Ä¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È°§»¢¡£
¡¡¤³¤ÎÌîÂ¼¤ÎÉã¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂôÂ¼°ì¼ù¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤½¤ÎÃËÁ°¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤éÂôÂ¼°ì¼ù¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¡ª¥¤¥±¥á¥ó¿Æ»Ò¤À¡×¡ÖÂôÂ¼°ì¼ù¤ÎÂ©»Ò¤á¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡¡ÂôÂ¼°ì¼ù¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡´éÎ©¤Á¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤¯¤óÂôÂ¼°ì¼ù¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂôÂ¼°ì¼ù¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡£¤³¤ê¤ã¿Íµ¤½Ð¤ë¤Ç¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£