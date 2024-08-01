GLAY・HISASHI、『STUDIO HISASHI with Anime』でFLOWとスペシャルセッション
■FLOWの番組出演は、メンバーのTAKEからHISASHIへのラブコールで実現
アニメ紹介型動画配信サイト「AT-DX」にて好評配信中の、GLAY・HISASHIがMCを務める『STUDIO HISASHI with Anime』の#6（前編 ※配信中）#7（後編 ※8月15日12時より配信）にて「FLOW特集」が配信。
スタジオに、FLOWのボーカル・KEIGOとKOHSHI、ギターのTAKEを迎える。
今回の番組出演は、TAKEからHISASHIへのダイレクトメッセージでのラブコールがきっかけで実現。FLOWのデビュー前の裏話からFLOW流・アニメ楽曲制作術などについてトークが繰り広げられる。
また、番組では、KEIGO×KOHSHI×TAKE×HISASHIによるアニメ『NARUTO -ナルト-』オープニングテーマ「GO!!!」と『コードギアス 反逆のルルーシュ』オープニングテーマ「COLORS」のスペシャルセッションも披露！ アニメファンも音楽ファンも必見の内容となっている。
配信情報
2024.08.01（木）12:00～
AT-DX『STUDIO HISASHI with Anime』#6
※「FLOW特集」前編
2024.08.15（木）12:00～
AT-DX『STUDIO HISASHI with Anime』#7
※「FLOW特集」後編
出演：HISASHI（GLAY）
ゲスト：KEIGO・KOHSHI・TAKE（FLOW）
『STUDIO HISASHI with Anime』番組サイト
https://atdx.at-x.com/atdx/g/gS00004-000/
GLAY OFFICIAL SITE
https://www.glay.co.jp/
FLOW OFFICIAL SITE
https://www.flow-official.jp/