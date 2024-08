総合プラットフォーム「DMMオンラインサロン」が9月14日、福岡・レソラホールでイベント『ONLINE SALON FES 2024 in 福岡』を開催する。お笑い芸人のLove Me Do、俳優の山本裕典、占い師の村野弘味氏らが、ゲスト出演する。同イベントでは、数々の的中エピソードを持ち占い師としての顔を持つLove Me Doが、山本の下半期の運勢を占う。また、招運鑑定士として活躍する村野氏による開運セッションでは、九星気学から得るポジティブなマインドについてのトークや、参加者の中から限定2名が直接占ってもらえる機会もある。

さらに、福岡のFMラジオ局「LOVE FM」で放送中の『並木良和の愛こそはすべて』の公開収録など、占いやヒーリングをテーマにしたトークセッション、会場限定の体験コンテンツが楽しめる。このほか、DMMオンラインサロンのオーナーである作家で恋愛夫婦アドバイザーの美琴氏、作家で起業家の藤本さきこ氏、使命発見アドバイザーのワンネスyurieによる特別パネルディスカッションなどが行われる。日本最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスの「DMMオンラインサロン」は、オンラインレッスンやファンクラブの新しい形を目指し、18万人超えの会員を有する。1600以上ある多彩なサロンでは、憧れの著名人や共感しあえる仲間などと、密なコミュニケーションをとることができる。