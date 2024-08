【東京マルイ価格改定】2024年10月21日出荷分~ 改定

東京マルイは、「BBエアーリボルバー」、「エアーハンドガン」、「ガスショットガン」ほか多数のシリーズにおいて、2024年10月21日出荷分より価格を改定する。

今回の価格改定の事由について同社は、「原材料の高騰による製品部材等の値上げが続き、生産コスト削減に継続的に取り組んで参りましたが、安定的な製品供給の維持が困難な状況となってしまいました」と説明している。

なお、対象となるシリーズは、「電動ガンBOYs」、「電動ガンLIGHT PRO」、「電動ブローバック」、「電動ブローバック フルオート」、「エアーハンドガン(10才以上用/18才以上用)」、「BBエアーリボルバー」、「ガスショットガン」の全8シリーズ。今回の価格改定の対象はエアガン本体のみとなっている。

