【POP UP PARADE レーシングミク 2023Ver.】受注期間:8月1日~8月28日12月 発売予定価格:5,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE レーシングミク 2023Ver.」を12月に発売する。同社ECサイトなどで予約を受け付けており、受注期間は8月28日まで。価格は5,500円。

本製品は、「初音ミク GTプロジェクト」よりイラストレーター・トリダモノ氏が描いた「レーシングミク 2023」を、同社の手に取りやすいお手頃価格のフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」で商品化したもの。

肩や身体の側面が開けた特徴的な衣装を見事に表現しており、一部衣装が簡略化されていながらも太もものムチムチ具合や、ソックスや胸元に描かれた企業のロゴなど、キャラクターの特徴をしっかり表現したフィギュアに仕上がっている。

「POP UP PARADE レーシングミク 2023Ver.」

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品 スケール:ノンスケール サイズ:全高 約170mm

(C) トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。