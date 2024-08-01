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ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¡¡Transcreation¡§Tatsuya OTANI
Words¡§Matthew Hayward¡¡Photography¡§Tim Scott
THANKS TO Taylor and Crawley Ltd, taylorandcrawley.com