¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢ÃË»Ò¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Àª¤¬Àê¤á¤ë¡Ä½÷»Ò¤Ï¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¤¬¥À¥ó¥È¥Ä
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¶á¤¯¤Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ÇÃË½÷³Æ£¶£°¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤â¤È¤ËÆüËÜÀª¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢ÃË»Ò¤Î£±°Ì¤Ï¥·¥§¥Õ¥é¡¼
¡¡ÃË»Ò¤Î£··î£²£¸ÆüÉÕ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬£±°Ì¡££²°Ì¤Ï¡¢£µ·î¤ÎÁ´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£··î¤ÎÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡££³°Ì¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£´¾¡¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ£´°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤À¡££±£°°Ì°ÊÆâ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Àª¤¬£¶¿Í¤â¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤¬£±£²°Ì¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¤Ï£¹£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷»Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢£±°Ì¤Ï¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À
¡¡½÷»Ò¤Î£··î£²£¹ÆüÉÕ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Çº£²óÏ¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î£±°Ì¡£ÅìµþÂç²ñ¤Ë¤Ï»Ð¤Î¥¸¥§¥·¥«¤â½Ð¾ì¤·¡¢»ÐËå¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤ÏµîÇ¯£´·î¤Ë¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¥ê¥¢¡¦¥ô¡££³°Ì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ââÃÜÆ¡Ê¥³¡¦¥¸¥ó¥è¥ó¡Ë¡¢´Ú¹ñÀª¤Ï£´°Ì¤Ë¤âÎÂßæ±Ñ¡Ê¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£°°Ì¤ËÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢£±£¹°Ì¤Ë¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼£²Ç¯Ï¢Â³Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºûÀ¸¤ÏÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Êì¤Î½Ð¿È¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Éã¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·è¤áÊý
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Á°½µ¤Þ¤Ç¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ½µÌÀ¤±¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÃË»Ò¤Ï¡Ö£Ï£×£Ç£Ò¡ÊOfficial World Golf Ranking¡Ë¡×¡¢½÷»Ò¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹âµé»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Î³Ê¤ä½ç°Ì¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·×»»¡£Ä¾¶á£±£³½µ´Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢²áµî£²Ç¯´Ö¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ï£¶·î£±£·Æü¡¢½÷»Ò¤Ï£¶·î£²£´ÆüÉÕ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸µ¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×£±£µ°Ì°ÊÆâ¤Ï¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¢¤¿¤ê£´¿Í¡¢£±£¶°Ì°Ê¹ß¤Ï£²¿Í¤Þ¤Ç¤ò¾å¸Â¤Ë£¶£°¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£