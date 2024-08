サーティワン「すみっコぐらし」コラボ第2弾に新キャラ″えびてんのしっぽ″が登場してるよ〜専用シールもついてくる。

アイスクリームチェーンのB-R サーティワン アイスクリームは、2024年8月1日から10月2日までの期間、第2弾「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」を販売します。

可愛いピックとシール付き

「ハッピーフレンズ」は、好きなスモールアイスにホイップクリームとカラースプレーをトッピングした人気の商品です。そんな「ハッピーフレンズ」から、すみっコぐらしとのコラボ第2弾として「ねこ」「ぺんぎん?」に加えて、「えびてんのしっぽ」が新たに登場します。各キャラクターのピックやシール付きスリーブが付き、食べ終わったあとも楽しめる仕様となっています。

<ハッピーフレンズ すみっコぐらし 商品ラインナップ>

・ねこ

・ぺんぎん?

・えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽ

「えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽ」には専用シールが付いています。

「ねこ」と「ぺんぎん?」は、2種類のシールがランダムに楽しめます。

デザインは選べませんので、なにがもらえるかはお楽しみ。

各商品の価格は560円となり、店内飲食・お持ち帰り共に同一価格です(一部店舗では価格が異なります)。なお、販売状況により、期間が前後する可能性があります。

また、コラボ商品だけでなく、いつもの「うさぎ」や「ぱんだ」、「きょうりゅう」といったおともだちも選べます。

・うさぎ

・ぱんだ

・きょうりゅう

上記の3商品は、各450円です。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※価格はすべて税込表記です。