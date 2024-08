ディズニーの物語をモチーフとした、ブライダルジュエリーを展開する「セント・ピュール」

「セント・ピュール」から今回で8作目となる、ディズニー映画『美女と野獣』をモチーフにしたブライダルコレクションが登場!

マリッジリングペア・エンゲージリングや、プチペンダントが発売されます。

セント・ピュール ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』ブライダルコレクション8th season

発売日:2024年8月1日(木)

限定品販売期間/本数:2024年8月1日〜2025年7月31日/マリッジリングペア・エンゲージリング合わせて999(ペア/本)

コレクションアイテム詳細:限定品マリッジリング1ペア・エンゲージリング1本/定番品マリッジリング2ペア・エンゲージ2本、プチペンダント1本

こだわり品質:すべての商品に高品質なH&Cカットダイヤモンドを使用。

オプション:ダイヤモンドなしマリッジリングは、規定位置のテクスチャーを変更可能。又、マテリアルは4種から同価格にて選択可能。

※ご購入特典として豪華オリジナルノベルティをプレゼント!

「真実の愛」をテーマにした不朽の名作、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』の世界観を各所に施した、セント・ピュールのブライダルコレクション。

『美女と野獣』のブライダルコレクションは、今回で8th seasonとなります。

エレガントで洗練されたデザインと歳を重ねても美しく身に着けられるボリューム感が人気のコレクションで、それぞれのリング内側には物語の印象的な “色” を表現。

ディズニープリンセス「ベル」の<黄色>、「野獣」の<青>、そして魔法の薔薇の<赤>。

それぞれがもつイメージカラーとともに、願いを込めた宝石やモチーフをリングの内側に施しています!

限定モデル Hand in Hand〜手を取り合って〜

販売期間:2024年8月1日(木)〜2025年7月31日(木)

仕様・価格:(画像左から)[BYE-6371 PT950/K18YG 330,000円(税込) 0.2ct]、[BYL-6372 PT950/K18YG 169,400円(税込)]、[BYM-6373(Wide) PT950/K18YG 169,400円(税込)]

限定本数:マリッジリングとエンゲージリングあわせて999<ペア/本>

※999本の薔薇の花言葉:「何度生まれ変わってもあなたを愛する」

『美女と野獣』の劇中に登場するキーアイテムである「魔法の薔薇」をモチーフにしたエンゲージリングと、「ベル」と「野獣」の2人が気持ちを通わせて手を取り合うダンスシーンを表現したマリッジリング。

「魔法の薔薇」の妖艶な雰囲気を感じるエンゲージリングは、ダイヤモンドを大きく見せる花びら型の石座と、それを取り巻くように繋がるゴールドのアームが美しいデザインに☆

石座裏には「魔法の薔薇」をイメージした赤いルビーを留めています。

マリッジリングは、2つのリングを並べるとハートマークが浮かび上がります。

マリッジリングらしいロマンティックな隠れポイントです。

定番モデル Eternal Rose 〜永遠の薔薇〜

仕様・価格:(画像左から)[[BYM-6330(Wide) PT950/K18YG 169,400円(税込)]、[BYL-6329 PT950/K18YG 169,400円(税込)]、[BYE-6328 PT950/K18YG 429,000円(税込)0.3ct]

物語の中で特別な存在である「魔法の薔薇」は、「ベル」と「野獣」を永遠の愛で結ぶ象徴でもあります。

有機的でリアルな造形にこだわったエンゲージリングと、花びらが舞う様子を想わせるマリッジリングで「魔法の薔薇」の神秘的な輝きを表現!

定番モデル True Beauty 〜真実の美しさ〜

仕様・価格:(画像左から)[BYE-6332 PT950/K18YG 319,000円(税込)0.2ct]、[BYL-6333 PT950/K18YG 148,500円(税込)]、[BYM-6334(Wide) PT950/K18YG 176,000円(税込)]

お城のボールルームで、恥じらいながらも手を重ね、初めてダンスを踊る「ベル」と「野獣」。

「ベル」と「野獣」の気持ちが繋がる印象的なシーンをイメージしたセットリングです☆

定番モデル プチペンダント〜魔法の薔薇〜

仕様・価格:[BYN-6019] SV925 16,500円(税込)

『美女と野獣』を結ぶ永遠の愛の象徴である「魔法の薔薇」をイメージしたプチペンダント。

限定モデルと同じデザインで、記念日のプレゼントにもおすすめです!

『美女と野獣』の世界観が盛り込まれたオリジナルノベルティ&ケース

ご購入特典として豪華オリジナルノベルティをプレゼント☆

「ローズドーム」リングピロー

リング3点以上ご成約でプレゼント!

「魔法の薔薇」をイメージした置き型のリングピローで、プリザーブドフラワーの薔薇の花びらを使用したオブジェになっています。

オルゴールフレーム

エンゲージリングまたはマリッジリングペアをご成約でプレゼント。

ディズニー・アニメ―ション映画『美女と野獣』のテーマ曲「Beauty and the Beast」とともに、2人のお名前やメッセージをお届けするフレーム式オルゴールです。

各種ケース

ケースも、ロマンティックな雰囲気の『美女と野獣』デザインに。

エンゲージケース

エンゲージケースは、劇中でもお馴染みのステンドグラスのアートをあしらった陶器製です。

マリッジケース

マリッジケースは、上品な淡い黄色が「ベル」のドレスを想わせる陶器製です。

フタ部分にあしらわれた「ベル」と「野獣」のシルエットも素敵!

バリエーション豊富なオリジナル絵文字

© Disney

リングの内側に刻印できる、『美女と野獣』のストーリーにちなんだ絵文字も豊富☆

「ベル」や「野獣」はもちろん、「ルミエール」や「ポット夫人」に「チップ」などの絵文字も揃っています。

エレガントで洗練されたデザインと歳を重ねても美しく身に着けられるボリューム感が魅力の『美女と野獣』のジュエリー。

セント・ピュールのディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』ブライダルコレクション8th seasonの紹介でした!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベル、野獣、魔法の薔薇がモチーフ!セント・ピュール ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』ブライダルコレクション 8th season appeared first on Dtimes.