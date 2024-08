「Zoff」スパイダーマンのアイウェア第2弾発売 ─ オンライン限定「ヴェノム」モデルも登場

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」より、マーベル「スパイダーマン」をイメージした、「MARVEL COLLECTION SPIDER-MAN」第2弾が2024年8月9日(金)より全国のZoff一部店舗、Zoff公式オンラインストア、ディズニーストア.jp他で販売開始となる。Zoff公式オンラインストアでは8月1日(木)より先行販売開始。

日常使いできるベーシックなフォルムに、「スパイダーマン」ならではのカラーリングやモチーフを取り入れたアイウェアコレクション。「スパイダーマン」が放つ「蜘蛛の糸」をモチーフにしたパーツがさりげなく施されたサングラスや、スーツを想起させるカラー素材を採用しフロントがメタル素材のビジネスライクなメガネ、メガネとサングラスをワンタッチで切り替えられる2way仕様の「Zoff NIGHT&DAY」モデルなどもラインナップ。

オンラインストア限定で、スパイダーマンの宿敵として知られる「ヴェノム」をイメージしたサングラスと「Zoff NIGHT&DAY」モデルが販売される。

メガネ、サングラスのほか、メガネとサングラスを切り替えられる便利な2way仕様の「Zoff NIGHT&DAY」モデルが登場。

『スパイダーマン』のスーツを想起させるカラーの素材を採用。フロントがメタル素材のビジネスライクなメガネもラインアップ。

『スパイダーマン』の放つ「蜘蛛の糸」をモチーフにしたパーツを、さりげなく盛り込みました。

ZA242008 スクエア \13,300(セットレンズ代込)

SPIDER-MAN MODEL

ZA241016 ウェリントン \13,300(セットレンズ代込)

ZA241G14 サングラス ウェリントン \14,400

ZY242G05_72F1 NIGHT&DAYモデル スクエア \15,500(セットレンズ代込)

ZA241G15 サングラス ウェリントン \14,400

VENOM MODEL(WEB限定)

ZY242G06_14F1 NIGHT&DAYモデル スクエア \15,500(セットレンズ代込)

付属品:MARVEL COLLECTION専用メガネケース&メガネ拭き付き

大きく入った「MARVEL」ロゴが印象的なオリジナルケースとメガネ拭きが付属。

商品概要

商品名|MARVEL COLLECTION SPIDER-MAN(マーベル コレクション スパイダーマン)

種類・価格|SPIDER-MAN MODEL メガネ2型 各3色 全6種 \13,300(セットレンズ代込)、サングラス1型3色 \14,400、ナイト&デイモデル1種 \15,500(セットレンズ代込)、WEB限定VENOM MODEL サングラス1型2色 \14,400、ナイト&デイモデル1種 \15,500(セットレンズ代込)※専用メガネケース&メガネ拭き付き

発売日|2024年08月09日(金)

先行販売|2024年08月01日(木)午前11時~ Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、ディズニーストア.jp

取扱店舗|Zoff店舗※、Zoff公式オンラインストア、Zoff i LUMINE店、Zoff 楽天市場店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoff楽天ファッション店、Zoff Amazon店、ディズニーストア.jp ※一部取り扱いの無い店舗がございます。

特設ページ | ※取り扱い店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください

