¡Ú¸×¤ËÍã¡Û¤è¤ÍÌò¡¦ÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Äï¡×¡ÖÆ±´üÀ¸¡×¤È¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¶¦±éÌÀ¤«¤¹
¡¡£±Æü¤Î£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë¡¢Æ±¶É¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×½Ð±éÃæ¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¤ÈÌ¾Â¼Ã¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·àÃæ¤Î£²¿Í¤ÏÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤È¤â¤ËË¡Áâ³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤¬¡¢Âç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤Í¡ÊÅÚµï¡Ë¤ÏÆ±µéÀ¸¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤é¤È½÷»Ò³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëË¡Äî·à¤ò³«ºÅ¡£¤½¤³¤Ç¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿¾®¶¶¡ÊÌ¾Â¼¡Ë¤Ï½÷ÀÊÎ»ë¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤òÃí¤®¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤è¤Í¤Ë¸Ô´Ö¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿£²¿Í¤Ë¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤È°ã¤¤²á¤®¤ë¡£¤è¤Í¤µ¤ó¤È¾®¶¶¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â¸¤±î¤ÎÃç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ÅÚµï¤Ï¡ÖÈà¤¬Æó½½ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾®¶¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÅÚµï¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÈà¤ò½³¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Â¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éÅÚµï¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÚµï¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÆÒ»Ò¤Î·»¡¦Ä¾Æ»¤ò±é¤¸¤¿¾åÀî¼þºî¤¬¡£¡Ö¼þºî¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±´ü¤Ç¡¢£±£¸ºÐ¤«¤é¤º¤Ã¤È¼ø¶È¤òËèÆü°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¡×¤ÈÅÚµï¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¥¨¡¼¤Ã¡ª¡×¡£
¡¡£²¿Í¤ÏµþÅÔ·Ý½ÑÂç¤Î±Ç²è³Ø²ÊÇÐÍ¥¥³¡¼¥¹¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡£¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿Á°½Ð¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢ÅÚµï¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤È¶²½Ìµ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÃÓ´Ö¾»¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤À£²¿Í¤¬¤Ç¤¹¤è¡¢Æ±¤¸Ä«¥É¥é¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡×¤È´ñ¶ø¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¤§¡×¤È²Ú´Ý¡£ÅÚµï¤â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£