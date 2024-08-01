ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ï¡È¤±¤¬¤·¤Ê¤¤ÂÎ¡É¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤ê¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡Ö£Ò£ï£â£ï£ò£ï£ã£ë¡Ê¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤È¼ãÄÐ¤Ï¤È¤â¤Ëºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¶¦±éÎò¤âÂ¿¿ô¡£ÅÚÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¤È¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¡Ø¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤Æºî¤ë¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ë£±¥¯¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¼ãÄÐ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤½Ð±é¼Ô¤â¹ë²Ú¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¶ì¤¤¡©»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Ï¡¢¿·À½ÉÊ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È¤³¤ì¤«¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤â£±£°Ç¯°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¥Ó¥ê¡¼¥º¥Ö¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¤â»Ï¤á¤¿¡£½çÄ´¤ËÂÎ¤ò¹Ê¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤ê¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£¤±¤¬¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤º¤Ã¤È¥¹¥±¥Ü¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²Æ¤À¤È½ë¤¤¤·½©¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¤·¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£