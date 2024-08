ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、お家でのリラックスタイムにぴったりな「スヌーピー」デザインのチュニックパジャマを紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」チュニックパジャマ

価格:5,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

仕様:ボトム ウエスト総ゴム(ゴム取替口あり)、左右ポケット、洗濯機洗い可能

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

リラックスタイムも「スヌーピー」と一緒に過ごせるチュニックパジャマがベルメゾンから登場。

パジャマだけでなく、部屋着としても愛用できる一着です。

身生地には綿100%素材を使い、やわらかな接結素材で、ふんわり空気を含む風合い。

ボトムは総柄デザインで、左右にはポケットも付いています。

ゆったりラクな着心地で、お尻が隠れる丈も嬉しいポイントです☆

ネイビー

トップスとボトムでカラーのメリハリが効いたネイビー。

トップスには星を眺める「スヌーピー」のイラストが大きくプリントされています。

ボトムは、気持ちよさそうに眠る「スヌーピー」の総柄。

ゆったり過ごすお家時間にぴったりなデザインです!

ベージュ

同系色でまとめられた、ベージュのチュニックパジャマ。

大きなクッキーの上で寝そべる「スヌーピー」がプリントされています。

ボトムの総柄にも、クッキーを食べる「スヌーピー」の姿が☆

ユニークなデザインが楽しい上下セットです。

部屋着としても着られる、リラックスタイムにぴったりのルームウェア。

「スヌーピー」デザインのチュニックパジャマは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

