7ORDERが7月31日、COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにてこれまで名古屋・東京・福岡・大阪の全国4箇所を巡ったライブツアー<7ORDER NEW SINGLE RELEASE TOUR 2024>千穐楽公演を行い、グループとして初のリリースツアーを完走した。夜公演・アンコールの際のMCでは、リーダーの安井謙太郎が「僕らからお知らせがあります。7ORDERのファンクラブ『Lucky’s club』、初のファンミーティングを行います!」と、10月11日に新体制となって初めてのファンミーティング<Lucky's club party>を渋谷・duo MUSIC EXCHANGEで開催することを発表。チケットは、8月3日から先行発売がスタート予定。 そして、2025年1月からの全国ツアーの開催もフライング予告、こちらの詳細は後日発表される。

セットリスト



1. But (裏)2. Power3. BOW4. SUMMER 様様5. Love u Lucky me6. Sabãoflower7. シャングリラ(チャットモンチーのカバー)8. F9. aigre-doux10. タイムトラベラー11. Monster12. Love shower13. What you got14. 2715. But (表)