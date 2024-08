JYOCHOの新曲が、ショートドラマ作品制作プロジェクト「STUDIO sauce」で無料配信される第一弾コンテンツ『てのひらラブストーリー 〜婚活五重奏〜』のテーマソングに起用される。「STUDIO sauce」は、スマホ視聴に特化したショートドラマ作品を制作するプロジェクト。その第一弾として配信されるのが、誰にとっても身近で等身大な5つの物語を五重奏(クインテット)として紡いだ縦型ショートドラマ『てのひらラブストーリー 〜婚活五重奏〜』となる。

リリース情報

JYOCHO Digital Single「Strong Body and Rich Future of Macho Minimal Fairy」





COKM-45277(ハイレゾ)

COKM-45278

[Label] No Big Deal Records

JYOCHO Digital Single「Strong Body and Rich Future of Macho Minimal Fairy」2024年8月21日(水) ReleaseCOKM-45277(ハイレゾ)COKM-45278[Label] No Big Deal Records

蛙亭・イワクラ、ラバーガール・大水といった人気芸人がドラマ脚本に初挑戦し、各業界の第一線で活躍する豪華人気キャストが縦型ショートドラマに初集結を果たした本作のテーマソングをJYOCHOが担当。テーマソングとなるのは、先日SNSでタイトルが解禁されたばかりの新曲「Strong Body and Rich Future of Macho Minimal Fairy」と、完全情報未解禁の新録曲「惜春」の2曲。「Strong Body and Rich Future of Macho Minimal Fairy」はエフェクティブなサウンドで構築されたJYOCHO初のダンスチューンで、8月21日(水)に配信リリースが予定されている。もう1曲の「惜春」は、轟音を響かせる“THE JYOCHO”な音像のファン待望の新曲。リリース情報は発表されていない。