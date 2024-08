ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、サッと着るだけでドレスを纏ったようにコーディネートができる「半袖チュールチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アリエル/エルサ」半袖チュールチュニック」

© Disney

価格:各2,490円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ふんわりパフスリーブがラブリーな雰囲気の半袖チュールチュニック。

襟ぐりのネックレス風プリントも女の子心にフィットします!

また、長めのチュール使いなどこだわりがたっぷりと詰まっているのもポイント。

デザインは「アリエル」と「エルサ」の2種類がラインナップされています。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのチュニック。

パステル調のピンクがかわいらしく、とっても華やか☆

襟ぐりや裾には貝がらや海藻、ヒトデやカミスキー(フォーク)などがカラフルにプリントされ、襟ぐりに施された「アリエル」のシルエットがおしゃれなアクセントになっています。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのチュニック。

「エルサ」のドレスとお揃いの水色を基調にした、爽やかにコーディネートできる一着です。

襟ぐりには「エルサ」の横顔シルエットが、襟ぐりと裾の両方には雪の結晶やティアラなどのモチーフがずらり!

© Disney

それぞれバックスタイルはシンプルなデザインになっています。

ソフトな風合いの綿混天竺素材を使用した、着心地の良いチュニックです☆

パンツスタイルと相性が良い、お外遊びにも重宝しそうなファッションアイテム。

サッと着るだけでドレスを纏ったようにコーディネートができる「半袖チュールチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

